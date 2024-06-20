Алексей Дементьев: «Игроки попадают в рабство, подписав в 17 лет контракт в КХЛ. До 29-летия клубы имеют право сделать все, что хотят и как хотят»

Алексей Дементьев сравнил с рабством положение молодых игроков в КХЛ.

Ранее КХЛ утвердила изменения в регламенте, которые запрещают клубам совершать больше трех обменов между собой.

«Я с этим не сталкивался, но для меня это ограничение было сюрпризом. Такое количество ограничений по перераспределению хоккеистов у нас в лиге, что просто диву даешься. Зачем и кому это нужно?

Такое ощущение, что игроки, подписав контракт в 17 лет с клубом КХЛ, попадают в рабство на 12 лет. До исполнения 29 лет игроку все права принадлежат клубу. Они имеют право сделать все, что хотят и как хотят.

Свободы перемещения обменов, повышение заработной платы – редкий случай. Минимальная зарплата – тоже ограничение, получение статуса неограниченно свободного агента в 28-29 лет, нет арбитражного определения суммы контракта по заслугам хоккеиста.

Хоккеист, подписав контракт, является бесправным. Все действия, направленные на ограничения передвижения игроков, несут за собой невозможность оставаться молодым хоккеистам в России», – сказал агент Алексей Дементьев.