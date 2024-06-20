Алексей Дементьев: «Игроки попадают в рабство, подписав в 17 лет контракт в КХЛ. До 29-летия клубы имеют право сделать все, что хотят и как хотят»

Теги КХЛ Алексей Дементьев правила Хоккей

Алексей Дементьев сравнил с рабством положение молодых игроков в КХЛ.

Ранее КХЛ утвердила изменения в регламенте, которые запрещают клубам совершать больше трех обменов между собой.

«Я с этим не сталкивался, но для меня это ограничение было сюрпризом. Такое количество ограничений по перераспределению хоккеистов у нас в лиге, что просто диву даешься. Зачем и кому это нужно?

Такое ощущение, что игроки, подписав контракт в 17 лет с клубом КХЛ, попадают в рабство на 12 лет. До исполнения 29 лет игроку все права принадлежат клубу. Они имеют право сделать все, что хотят и как хотят.

Свободы перемещения обменов, повышение заработной платы – редкий случай. Минимальная зарплата – тоже ограничение, получение статуса неограниченно свободного агента в 28-29 лет, нет арбитражного определения суммы контракта по заслугам хоккеиста.

Хоккеист, подписав контракт, является бесправным. Все действия, направленные на ограничения передвижения игроков, несут за собой невозможность оставаться молодым хоккеистам в России», – сказал агент Алексей Дементьев.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рабство это люди, которые работают за 40 тыщ, без шанса на улучшение и ответственностью куда более серьезной чем у хоккеиста.
А эти рабы отпуска по 4 месяца на Мальдивах и прочих морях проводят.
+15
-6
+9
Никакого рабства нет. Просто агенты таким образом не могут срубить бабла. Беспокоится за свои деньги, вот и всё
+13
-5
+8
Рабство по-моему легализовано только в ска. Хороших молодых игроков подписывают пачками, потом маринуют где-то в молодежке или вхл, а далее молодой перспективный игрок время спустя превращается в натруженного 25 летнего мужичка для третьего звена команды кхл.
+10
-2
+8
Ответ Shaiba Bash
Никто не заставляет подписывать контракт, езжай в Америку, там тоже до 29 лет никто не свободен. Вот про арбитраж верно, правильно сказал. Игроков никто не заставляет переподписывать контракты с понижением зп, но они же соглашаются
В НХЛ до 27 лет
+9
-1
+8
Самый обеспеченный клуб молодыми талантами беспардонный питерский ска. Они охренели до такой степени , что уже детей 2010 года подписывают не церемонясь. А родители не видевшие никогда больших денег(и я их понимаю) , соглашаются на любые условия , потому что жить надо здесь и сейчас .
+6
0
+6
Ответ Strannix
В НХЛ до 27 лет
Иногда до 25-26 при условии 7 сезонов в НХЛ
+7
-1
+6
Ответ Александр Базилий
Про 4 месяца ты загнул кнш
Ну вот закончили в феврале. Март, апрель, май, июнь почти по факту отпуск. Ходят в зал на тренировку, жрут три раза в день за счёт клуба, спят посреди дня. И так до 30 апреля. И то, далеко не все так делают. Половина сваливают сразу. А потом вперёд в отпуск. Так и получается что 4 месяца люди просто в свое удовольствие живут.
Да и хрен бы с ними, но херли они ноют про тяжёлую жизнь.
+6
-1
+5
Ответ Manas Zhumadilov
Надо их в армию призывать на общих основаниях и никаких спортрот. А то в КХЛ они годные , а строевой заниматься не годные
Заодно узнали бы о настоящем рабстве)
+9
-4
+5
О боже, какие нежные.всего то работодатель требует соблюдение условий трудового контракта, при этом платит баснословные деньги. Давай к нам в шиномонтажку, хочешь выходи, хочешь не выходи - сам себе хозяин
+4
0
+4
Ответ Ыжык
Рабство это люди, которые работают за 40 тыщ, без шанса на улучшение и ответственностью куда более серьезной чем у хоккеиста. А эти рабы отпуска по 4 месяца на Мальдивах и прочих морях проводят.
Про 4 месяца ты загнул кнш
+3
0
+3
Ответ Nanip
Сразу видно разбираешься, по 4 месяца, ахахахах, то, что уже почти все хоккеисты через месяц самостоятельно начинают готовиться
Ого, самостоятельно. Это же каждый день, с 8 до 17, едут на автобусах и все что бы самостоятельно подготовиться. Бедняжки.
+3
-1
+2
Если бы я был агентом, то ппкс, как говорили в древности. Больше сделок - больше денег агентам. А так то - п-о ф-и-г-у!
+2
0
+2
И это говорит агент...агенты такому количеству игроков испортили будущее, что лучше бы молчали про рабство.
+2
0
+2
Так и скажи: клубы лишают агентов заработка. Зачем прикрываться благими намерениями
+2
0
+2
Ответ Demedieu
Рабство по-моему легализовано только в ска. Хороших молодых игроков подписывают пачками, потом маринуют где-то в молодежке или вхл, а далее молодой перспективный игрок время спустя превращается в натруженного 25 летнего мужичка для третьего звена команды кхл.
Но даже СКА далеко до Спартака
+2
0
+2
Ждем, когда у игроков разовьется классовое сознание, достаточное для того, чтобы бороться за свои экономические права, и они, для начала, образуют настоящий, а не фейковый, профсоюз.
+1
0
+1
Консультирование и юридические услуги это копейки. Верно? Прижали хвост. Начали выть)
+1
0
+1
Надо их в армию призывать на общих основаниях и никаких спортрот. А то в КХЛ они годные , а строевой заниматься не годные
+8
-7
+1
И тем не менее родители стараются любой ценой чтобы их ребёнок играл в системе клуба. За это "рабство" отваливают приличные суммы. Не из всех конечно вырастают мастера, но если есть шанс, почему бы не попробовать добиться каких то высот. Расчёт простой - либо идти пахать на дымный завод, либо в поту на полном клубном обеспечении строить себе карьеру.
+1
0
+1
Никто не заставляет подписывать контракт, езжай в Америку, там тоже до 29 лет никто не свободен. Вот про арбитраж верно, правильно сказал. Игроков никто не заставляет переподписывать контракты с понижением зп, но они же соглашаются
+7
-6
+1
Ответ Ыжык
Рабство это люди, которые работают за 40 тыщ, без шанса на улучшение и ответственностью куда более серьезной чем у хоккеиста. А эти рабы отпуска по 4 месяца на Мальдивах и прочих морях проводят.
Сразу видно разбираешься, по 4 месяца, ахахахах, то, что уже почти все хоккеисты через месяц самостоятельно начинают готовиться
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий