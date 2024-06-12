Дементьев напомнил о вкладе Тэллона в успехи «Флориды»: «Когда Дэйл подписал Бобровского на его контракт, многие были ошеломлены. Сегодня мы видим, кто был прав»

Алексей Дементьев напомнил о вкладе Дэйла Тэллона в успехи «Флориды».

«В есть уникальный человек, в прошлом великолепный хоккеист, Дэйл Тэллон. Он был генеральным менеджером «Чикаго», но в начале одного из сезонов команда не показывала нужного результата, и он был уволен. В конце сезона эта команда подняла над головой , а ранее уволенному Дэйлу, в знак признания его вклада, вручили перстень победителя как обладателю заветного трофея.

Потом Дэйл начал свою работу как генеральный менеджер во «Флориде», проработав 10 лет, покинул свой пост. Я не умаляю заслуг других людей, , сменивший Дэйла в « » и Билл Зито, сменивший Дэйла во «Флориде», прекрасные специалисты и настоящие профессионалы, знающие свою работу. Я о Дэйле Тэллоне.

В прошлом году «Пантерс» играли в финале и получили огромный опыт, сейчас тоже играют в финале. Но когда Дэйл подписал Бобровского на его контракт (на 7 лет с кэпхитом 10 миллионов долларов – прим. Sports), многие были ошеломлены тем решением, но мы сегодня мы видим, кто был прав. Команда играет великолепно, а главный тренер Морис пришелся очень кстати.

Еще рано говорить о том, кто победит, но то, что основные собранные игроки показывают выдающийся результат, – это однозначно. Будем ждать следующих матчей, а Дэйл Тэллон уже два года работает в « »… Как вам «Кэнакс» в последние два года?» – сказал агент и хоккейный эксперт.