Дементьев напомнил о вкладе Тэллона в успехи «Флориды»: «Когда Дэйл подписал Бобровского на его контракт, многие были ошеломлены. Сегодня мы видим, кто был прав»

Теги Флорида Кубок Стэнли Чикаго Ванкувер Сергей Бобровский Пол Морис Дэйл Тэллон НХЛ Стэн Боумэн Алексей Дементьев Билл Зито Хоккей

Алексей Дементьев напомнил о вкладе Дэйла Тэллона в успехи «Флориды».

«В НХЛ есть уникальный человек, в прошлом великолепный хоккеист, Дэйл Тэллон. Он был генеральным менеджером «Чикаго», но в начале одного из сезонов команда не показывала нужного результата, и он был уволен. В конце сезона эта команда подняла над головой Кубок Стэнли, а ранее уволенному Дэйлу, в знак признания его вклада, вручили перстень победителя как обладателю заветного трофея.

Потом Дэйл начал свою работу как генеральный менеджер во «Флориде», проработав 10 лет, покинул свой пост. Я не умаляю заслуг других людей, Стэн Боумэн, сменивший Дэйла в «Чикаго» и Билл Зито, сменивший Дэйла во «Флориде», прекрасные специалисты и настоящие профессионалы, знающие свою работу. Я о Дэйле Тэллоне.

В прошлом году «Пантерс» играли в финале и получили огромный опыт, сейчас тоже играют в финале. Но когда Дэйл подписал Бобровского на его контракт (на 7 лет с кэпхитом 10 миллионов долларов – прим. Sports), многие были ошеломлены тем решением, но мы сегодня мы видим, кто был прав. Команда играет великолепно, а главный тренер Морис пришелся очень кстати.

Еще рано говорить о том, кто победит, но то, что основные собранные игроки показывают выдающийся результат, – это однозначно. Будем ждать следующих матчей, а Дэйл Тэллон уже два года работает в «Ванкувере»… Как вам «Кэнакс» в последние два года?» – сказал агент и хоккейный эксперт. 

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