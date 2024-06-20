Андронов заработает в СКА по 25 млн рублей за сезон. В «Локомотиве» форвард получал 65 млн (Михаил Зислис)
Оклад Сергея Андронова по контракту со СКА составит 25 млн рублей за сезон.
Ранее стало известно, что 34-летний форвард подписал контракт сроком на 2 года с клубом из Санкт-Петербурга.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, Андронов будет получать 25 миллионов рублей за сезон. Ранее в «Локомотиве» он зарабатывал 65 миллионов в год.
В минувшем сезоне нападающий набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 15:24, а также выиграл 55,5% вбрасываний.
В плей-офф хоккеист отметился 2 (1+1) баллами за 20 играх при среднем игровом времени 15:10 и выиграл 56,2% вбрасываний.
Около парка "Диво Остров" и школы Газпрома.
Сначала кватиры были в собственности Газпром Инвеста, потом у Глотова, Никишина и Хайруллина. Там же Дзюба жил.
Так что не удивляйтесь, что у трех лидеров СКА зарплаты как у среднего игрока Локо.
Разные в общем методы существуют))
А он в ней жить будет