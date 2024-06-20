Андронов заработает в СКА по 25 млн рублей за сезон. В «Локомотиве» форвард получал 65 млн (Михаил Зислис)

Оклад Сергея Андронова по контракту со СКА составит 25 млн рублей за сезон.

Ранее стало известно, что 34-летний форвард подписал контракт сроком на 2 года с клубом из Санкт-Петербурга.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, Андронов будет получать 25 миллионов рублей за сезон. Ранее в «Локомотиве» он зарабатывал 65 миллионов в год.

В минувшем сезоне нападающий набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 15:24, а также выиграл 55,5% вбрасываний.

В плей-офф хоккеист отметился 2 (1+1) баллами за 20 играх при среднем игровом времени 15:10 и выиграл 56,2% вбрасываний.