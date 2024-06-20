Андронов заработает в СКА по 25 млн рублей за сезон. В «Локомотиве» форвард получал 65 млн (Михаил Зислис)

Теги Локомотив СКА Сергей Андронов КХЛ Михаил Зислис деньги Хоккей

Оклад Сергея Андронова по контракту со СКА составит 25 млн рублей за сезон.

Ранее стало известно, что 34-летний форвард подписал контракт сроком на 2 года с клубом из Санкт-Петербурга.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, Андронов будет получать 25 миллионов рублей за сезон. Ранее в «Локомотиве» он зарабатывал 65 миллионов в год.

В минувшем сезоне нападающий набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 15:24, а также выиграл 55,5% вбрасываний.

В плей-офф хоккеист отметился 2 (1+1) баллами за 20 играх при среднем игровом времени 15:10 и выиграл 56,2% вбрасываний.

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17 комментариев
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Ответ Алексей Тор
Так не хило в деньгах упал.
Никуда он не падал,по любому 40 млн в конверте лежат и ещё квартиру получит,это же Ска,им верить,себя не уважать,махинация чистой воды
+23
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Конверты или коробки из под ксерокса - славная русская традиция, которая так полюбилась питерским "функционерам"
+21
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+16
Никаких конвертов/машин/квартир. Упал разом на 70 % только ради Культурной столицы и сильной команды. Твёрдо и чётко.
+11
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+10
Ответ Demedieu
Конверты или коробки из под ксерокса - славная русская традиция, которая так полюбилась питерским "функционерам"
Квартиры двухуровневые в элитном ЖК на Крестовском стоимостью по 100 млн.
Около парка "Диво Остров" и школы Газпрома.
Сначала кватиры были в собственности Газпром Инвеста, потом у Глотова, Никишина и Хайруллина. Там же Дзюба жил.
Так что не удивляйтесь, что у трех лидеров СКА зарплаты как у среднего игрока Локо.
+9
0
+9
Клоунская лига
+9
-2
+7
Ответ Demedieu
Конверты или коробки из под ксерокса - славная русская традиция, которая так полюбилась питерским "функционерам"
Ну некоторым как Никишину и Глотову новые квартиры премиум-класса покупают.
Разные в общем методы существуют))
+6
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+6
Завтра приеду с проверкой к СКА и Зениту. Трепещите Ротены))
+5
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+5
СКА - позор российского хоккея!
+5
0
+5
Ответ Алексей Тор
Так не хило в деньгах упал.
Так он и не стоил 65 даже учитывая ЦСКА. Отвалили от души. Как сейчас Радулову, но он хоть имя.
+7
-2
+5
Ответ Алексей Тор
Так не хило в деньгах упал.
Не упал. Просто на жену/сестру/маму Андронова квартиру люксовую запишут, подарок от СКА.
А он в ней жить будет
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0
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Мы должны верить . что в команде при газпроме он будет столько получать. ну...ну...
+4
-1
+3
Потолок ледяной, дверь скрипучая ...
+2
0
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Так не хило в деньгах упал.
+3
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0
Ответ Ковид 07.10.52
Мы должны верить . что в команде при газпроме он будет столько получать. ну...ну...
Да не верь. Тебя разве кто-то заставляет?
+1
-1
0
Ответ ShmeleV
Да не верь. Тебя разве кто-то заставляет?
А вы верите?
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0
Ответ Xell
Завтра приеду с проверкой к СКА и Зениту. Трепещите Ротены))
хаха куда ты приедешь? На Спортс в комменты?
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