Сергей Андронов: «Перехожу в СКА, мне интересна эта команда, близки их амбиции. Контракт с «Локомотивом» закончился, я оказался им не нужен в дальнейшем»

Теги Локомотив СКА Сергей Андронов КХЛ Хоккей

Сергей Андронов подтвердил, что переходит в СКА.

Вчера «Локомотив» попрощался с Андроновым.

«Сейчас уже можно сказать, что я перехожу в СКА. Вопрос только в официальной регистрации контракта, а так все решено.

Ситуация достаточно стандартная. У меня закончился контракт с «Локомотивом», я оказался Ярославлю не нужен в дальнейшем. Вышел на рынок свободным агентом, быстрее всех интерес ко мне проявил СКА.

Мне интересна эта команда, близки их амбиции, сразу сказал, что готов к ним пойти.

Моя роль в СКА? Детально не проговаривали моменты, количество времени на льду и что-то такое. Для меня главное – играть в свой хоккей и показывать молодым ребятам пример», – сказал нападающий Сергей Андронов.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
будем смотреть как долго будешь ты интересен новой команде
+5
0
+5
Серёга,спасибо за игру.Но держать раздевалку за 65 лямов,перебор!
+3
0
+3
Желаю ничего не выиграть тебе в этом клубе,ничего личного ✌🏻
+3
0
+3
Он "им не нужен" за много лямов и несговорчивость по "откату"!)
+2
0
+2
По системе СКА его сломают через пару игр, и будет на больничке с требун смотреть
+1
0
+1
При всём уважении, на свои деньги он не играл, плюс возраст. Ярославлю нужны новые герои.
+1
0
+1
Юнец
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий