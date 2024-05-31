Сергей Андронов: «Перехожу в СКА, мне интересна эта команда, близки их амбиции. Контракт с «Локомотивом» закончился, я оказался им не нужен в дальнейшем»

Сергей Андронов подтвердил, что переходит в СКА.

Вчера «Локомотив» попрощался с Андроновым.

«Сейчас уже можно сказать, что я перехожу в СКА. Вопрос только в официальной регистрации контракта, а так все решено.

Ситуация достаточно стандартная. У меня закончился контракт с « », я оказался Ярославлю не нужен в дальнейшем. Вышел на рынок свободным агентом, быстрее всех интерес ко мне проявил .

Мне интересна эта команда, близки их амбиции, сразу сказал, что готов к ним пойти.

Моя роль в СКА? Детально не проговаривали моменты, количество времени на льду и что-то такое. Для меня главное – играть в свой хоккей и показывать молодым ребятам пример», – сказал нападающий .