СКА подтвердил переход 34-летнего Андронова. Контракт – на два года

Сергей Андронов перешел в СКА.

Петербургский клуб сообщил о подписании соглашения с 34-летним форвардом на два года.

прежде на протяжении двух сезонов выступал за « ».

В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата при среднем игровом времени 15:24, а также выиграл 55,5% вбрасываний.

В плей-офф хоккеист отметился 2 (1+1) баллами за 20 играх при среднем игровом времени 15:10, а также выиграл 56,2% вбрасываний.