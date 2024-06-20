СКА подтвердил переход 34-летнего Андронова. Контракт – на два года

Теги Локомотив СКА переходы Сергей Андронов КХЛ Хоккей

Сергей Андронов перешел в СКА.

Петербургский клуб сообщил о подписании соглашения с 34-летним форвардом на два года.

Сергей Андронов прежде на протяжении двух сезонов выступал за «Локомотив».

В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 15:24, а также выиграл 55,5% вбрасываний.

В плей-офф хоккеист отметился 2 (1+1) баллами за 20 играх при среднем игровом времени 15:10, а также выиграл 56,2% вбрасываний.

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16 комментариев
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Омоложение состава идёт полным ходом в СКА.
Можно только поапплодировать.
+17
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+16
Странно, что ещё Шипачёва с Радуловым не подписали
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+13
Ответ Юджин Штольц
Странно, что ещё Шипачёва с Радуловым не подписали
Еще рано, молодые исчо ))
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Очередной повод притопить всей страной против политпроекта в новом сезоне
+8
-1
+7
Омоложение процесс пошел 😁
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Состав молодеет не по дням, а по часам
+3
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О, ещё один молодой воспитанник
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Рома все омолаживает состав))
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Ну не на 4, как некоторым, и то хорошо
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Очередной молодой, перспективный и подающий надежды.
Но радует уже вот что: реально молодые и талантливые уже не хотят идти в это болото к Роттенбергу. А комплектуются только 30+ игроками.
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ска позор кхл
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Там в Чехии один перспективный паренек за "Кладно" пылит, как его, Яромир, кажется, руководству СКА нужно присмотреться к восходящему таланту.
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Всех "стариканов" собрал, зачем? Песка штоле в СПб мало?)
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Кандидат в сборную 25+ подъехал
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Очередной молодой игрок приехал в ска набираться опыта))
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Йозе Марино решил на молодежь ставку в следующем сезоне сделать🤣
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