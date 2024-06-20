СКА подтвердил переход 34-летнего Андронова. Контракт – на два года
Сергей Андронов перешел в СКА.
Петербургский клуб сообщил о подписании соглашения с 34-летним форвардом на два года.
Сергей Андронов прежде на протяжении двух сезонов выступал за «Локомотив».
В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 15:24, а также выиграл 55,5% вбрасываний.
В плей-офф хоккеист отметился 2 (1+1) баллами за 20 играх при среднем игровом времени 15:10, а также выиграл 56,2% вбрасываний.
Можно только поапплодировать.
Но радует уже вот что: реально молодые и талантливые уже не хотят идти в это болото к Роттенбергу. А комплектуются только 30+ игроками.