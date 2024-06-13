Коньков об Андронове, Плотникове и Григоренко в СКА: «Возможно, теперь армейцам удастся создать нужный баланс между молодостью и опытом»

Теги СКА Сергей Андронов Сергей Коньков КХЛ Сергей Плотников Михаил Григоренко Хоккей

Сергей Коньков оценил переход Сергея Андронова в СКА.

«Андронов — человек-лидер, способный закрывать позиции в меньшинстве, надежно сыграть в равных составах. У Сергея колоссальный чемпионский опыт. Это один из тех людей, который может принести пользу любой команде. Тем более СКА расстался с Александром Кадейкиным, который был в той роли, в какой будет Андронов. 

Он, Плотников и Григоренко способны помочь клубу на льду и сыграть правильную роль в раздевалке, потому что в Питере молодая команда, которой в какой-то момент не хватает строгости и направленности со стороны ребят более старшего поколения. Возможно, теперь СКА удастся создать нужный баланс между молодостью и опытом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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1 комментарий
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А возможно кто-то из этих опытных игроков будет смотреть матчи СКА на трибунах.
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