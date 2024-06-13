Коньков об Андронове, Плотникове и Григоренко в СКА: «Возможно, теперь армейцам удастся создать нужный баланс между молодостью и опытом»

Сергей Коньков оценил переход Сергея Андронова в СКА.

« — человек-лидер, способный закрывать позиции в меньшинстве, надежно сыграть в равных составах. У Сергея колоссальный чемпионский опыт. Это один из тех людей, который может принести пользу любой команде. Тем более СКА расстался с Александром Кадейкиным, который был в той роли, в какой будет Андронов.

Он, и способны помочь клубу на льду и сыграть правильную роль в раздевалке, потому что в Питере молодая команда, которой в какой-то момент не хватает строгости и направленности со стороны ребят более старшего поколения. Возможно, теперь удастся создать нужный баланс между молодостью и опытом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.