Гудроу недоволен обстоятельствами ухода из «Рейнджерс». У форварда был запрет на обмен в «Сан-Хосе»
Барклай Гудроу остался недоволен обстоятельствами перехода из «Рейнджерс».
Напомним, что «Сан-Хосе» забрал 31-летнего форварда с драфта отказов, на которой хоккеист был помещен «Рейнджерс».
Хоккеист, игравший за «Рейнджерс» с 2021 года, недоволен тем, как произошел его уход из нью-йоркского клуба.
В договоре игрока предусмотрен список из 15 клубов, в которые он не может быть обменян. Считается, что «Сан-Хосе» был одним из клубов в этом списке, то есть формально Барклай Гудроу не собирался играть в этой команде.
Контракт хоккеиста с зарплатой 3,64 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
В этом сезоне Гудроу набрал 12 (4+8) очков при полезности «минус 13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист отметился 8 (6+2) баллами при полезности «плюс 3» в 16 играх.
Но вообще интересный прецедент.
Ну и в последнем ПО у него 8 очков с 6 голами. Не было у него и близко таких показателей в Тампе.
Рейнджерс расширяют платежку под хорошее подписание винга в топ-6. Они просто решают свои задачи
зачем тогда вообще какие запреты, если их чуть ли не обязательно нужно снимать чтобы всем угодить?)0
осталось разобраться как это связано с возможной лазейкой по отправке игрока в слабый клуб для хитрых обменов
>Лига не предпримет ничего, всё четко прописано в правилах
вот я и думаю, изменят правила взяв этот случай за пример или нет.
Больше похоже на какие то агентские игры, чтобы вынудить Сан Хосе его обменять до начала сезона.