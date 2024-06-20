Гудроу недоволен обстоятельствами ухода из «Рейнджерс». У форварда был запрет на обмен в «Сан-Хосе»

Барклай Гудроу остался недоволен обстоятельствами перехода из «Рейнджерс».

Напомним, что «Сан-Хосе» забрал 31-летнего форварда с драфта отказов, на которой хоккеист был помещен « ».

Хоккеист, игравший за «Рейнджерс» с 2021 года, недоволен тем, как произошел его уход из нью-йоркского клуба.

В договоре игрока предусмотрен список из 15 клубов, в которые он не может быть обменян. Считается, что « » был одним из клубов в этом списке, то есть формально не собирался играть в этой команде.

Контракт хоккеиста с зарплатой 3,64 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

В этом сезоне Гудроу набрал 12 (4+8) очков при полезности «минус 13» в 80 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф хоккеист отметился 8 (6+2) баллами при полезности «плюс 3» в 16 играх.