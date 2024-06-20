Гудроу недоволен обстоятельствами ухода из «Рейнджерс». У форварда был запрет на обмен в «Сан-Хосе»

Теги Рейнджерс Сан-Хосе НХЛ Барклай Гудроу Хоккей

Барклай Гудроу остался недоволен обстоятельствами перехода из «Рейнджерс».

Напомним, что «Сан-Хосе» забрал 31-летнего форварда с драфта отказов, на которой хоккеист был помещен «Рейнджерс».

Хоккеист, игравший за «Рейнджерс» с 2021 года, недоволен тем, как произошел его уход из нью-йоркского клуба.

В договоре игрока предусмотрен список из 15 клубов, в которые он не может быть обменян. Считается, что «Сан-Хосе» был одним из клубов в этом списке, то есть формально Барклай Гудроу не собирался играть в этой команде.

Контракт хоккеиста с зарплатой 3,64 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

В этом сезоне Гудроу набрал 12 (4+8) очков при полезности «минус 13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист отметился 8 (6+2) баллами при полезности «плюс 3» в 16 играх.

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36 комментариев
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Ответ разноцветный логотип
интересно что предпримет лига. формально можно изменить условия драфта отказов, чтобы его не могла забрать с вейвера команда, которая в списке запрета на перемещение.
Лига не предпримет ничего, всё четко прописано в правилах - будет играть в Сан-Хосе. Если он так не хотел за них выступать, возможно стоило бодрее играть, чтобы соответствовать зарплате и не вылететь на вэйвер. Но это так, просто предположение.
+48
-4
+44
Любопытно, что в теории его M-NTC может уехать с ним. Т.е. будет в Сан Хосе с запретом на трейд в Сан Хосе :)
Но вообще интересный прецедент.
+24
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+24
Пошла уже новость, что два закадычных друга Грийер и Друри договорились чтобы рейнджеры скинули контракт, а акульи плавники его заберут. НХЛ, не спи, надо разбираться.
+21
-3
+18
Ответ Kel.Tu
Насколько мне известно, данный список можно обновлять раз в год. Соответственно игрок его скорректирует.
15 раз напишет Сан Хосе? :)))
+16
-1
+15
Ответ antonio1589
Интересно, Торонто может проделать такой же трюк и освободить в платежке 11 млн, выставив на драфт отказов, например, Тавареса с его NMC?
У него NMC, так что не прокатит(
+12
0
+12
Ответ Pronger
Вот просто интересно, каким боком здесь вообще СКА?
Да не обращай внимания, он в своем мире обитает
+8
-2
+6
Ответ srs
Нужно попробовать через просмотровый контракт попасть в один из составов СКА конечно. Тамошний чемпионат перерос
Вот просто интересно, каким боком здесь вообще СКА?
+9
-3
+6
Ответ Dmitry Ptitsyn
Что разбирать, он не играл на свои деньги и поехал на драфт отказов
Относительно. Набирал больше 30 очков 2 сезона подряд. До Рейнджерс у него таких показателей просто не было. Был в плюсе кроме последнего сезона с -12.

Ну и в последнем ПО у него 8 очков с 6 голами. Не было у него и близко таких показателей в Тампе.

Рейнджерс расширяют платежку под хорошее подписание винга в топ-6. Они просто решают свои задачи
+6
0
+6
Ответ Crayfish
При NMC с игроком без его согласия почти ничего сделать нельзя. Ни драфт отказов, ни АХЛ, ни трейд...
Выкуп контракта
+5
0
+5
Ответ antonio1589
Интересно, Торонто может проделать такой же трюк и освободить в платежке 11 млн, выставив на драфт отказов, например, Тавареса с его NMC?
При NMC с игроком без его согласия почти ничего сделать нельзя. Ни драфт отказов, ни АХЛ, ни трейд...
+5
0
+5
Ответ curdboy
Интересный персонаж этот Ларри Брукс)) Пишет, что это безжалостно и это именно то, что делают чемпионские организации. Приводит в пример случаи такой же безжалостности в Тампе с Дэном Бойлом и Макдоной. И яростно одобряет такой мув со стороны Друри, раз Гудроу заартачился и не захотел снять запрет на обмен в нежелательную команду. Однако "колумнист" забывает, что такие движения в Тампе начинались уже после чемпионств, и ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не привели (за исключением высоких пиков на драфте, конвертированных в Стэмкоса и Хедмана).
> Гудроу заартачился и не захотел снять запрет на обмен в нежелательную команду.

зачем тогда вообще какие запреты, если их чуть ли не обязательно нужно снимать чтобы всем угодить?)0
+4
0
+4
Ответ Crayfish
Любопытно, что в теории его M-NTC может уехать с ним. Т.е. будет в Сан Хосе с запретом на трейд в Сан Хосе :) Но вообще интересный прецедент.
Насколько мне известно, данный список можно обновлять раз в год. Соответственно игрок его скорректирует.
+4
0
+4
Ответ PEGEON
У него NMC, так что не прокатит(
Даже у Овечкина в контракте M-NTC, а Джонни умудрились выписать NMC.
+4
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Вопрос для знатоков, на драфт отказов список команд no trade list имеет влияние или нет?
+3
0
+3
Ответ разноцветный логотип
> Гудроу заартачился и не захотел снять запрет на обмен в нежелательную команду. зачем тогда вообще какие запреты, если их чуть ли не обязательно нужно снимать чтобы всем угодить?)0
Согласен, тут со стороны игрока возникает вопрос, нафига этот M-NTC. Друри такими "безжалостными" действиями закладывает мины себе (а может, уже и не себе))) на будущее - каждый игрок при подписании контракта с Рейнджерами теперь будет разговаривать только о NMC.
+3
0
+3
Ответ Cbj Fan
Вопрос для знатоков, на драфт отказов список команд no trade list имеет влияние или нет?
Не влияет, команда не меняет игрока а отдает бесплатно ( если он кому-то нужен). А иначе команда может перевести игрока в АХЛ.
+3
0
+3
Интересный персонаж этот Ларри Брукс)) Пишет, что это безжалостно и это именно то, что делают чемпионские организации. Приводит в пример случаи такой же безжалостности в Тампе с Дэном Бойлом и Макдоной. И яростно одобряет такой мув со стороны Друри, раз Гудроу заартачился и не захотел снять запрет на обмен в нежелательную команду. Однако "колумнист" забывает, что такие движения в Тампе начинались уже после чемпионств, и ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не привели (за исключением высоких пиков на драфте, конвертированных в Стэмкоса и Хедмана).
+3
-1
+2
Ответ ovi1000
Верхаге, Беннет год остался, а плюсануть по пятере придется каждому. Монтуру 10 млн. отвесить придется ещё. Даже Куликову треху заплатят, если не Флорида так др. команда.
Верхаге и Беннет не стоят 9 миллионов. И если не договорятся на нормальном контракте, будут играть на другом месте. Лунделл прогрессирует, легко Сама заменит во втором звене и в третьем можно иметь что-то вроде звена Тампы.
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Интересно, Торонто может проделать такой же трюк и освободить в платежке 11 млн, выставив на драфт отказов, например, Тавареса с его NMC?
+3
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+1
Ответ antonio1589
Даже у Овечкина в контракте M-NTC, а Джонни умудрились выписать NMC.
У Овечкина NMC и M-NTC
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Ответ madr01
Не влияет, команда не меняет игрока а отдает бесплатно ( если он кому-то нужен). А иначе команда может перевести игрока в АХЛ.
Спасибо.
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Ответ ovi1000
Вообще в Рейнджерс всё было отлично, ничего менять не надо было. У Флориды в следующем сезоне будут потери, и Рейнджерс автоматом становились бы клубом номер один, но видимо от ГМ требуют что то делать, работать, чё просто так зарплату получать, и он решил так работать. На мой взгляд очень глупое решение.
На контракте Банков, Беннет, Ткачак, Верхаге, Экблад, Форслинг и Бобровский. Наверно продлят Лунделла. Так что основа на контрактах. Даже если бы Рейнхарт не хотел понизить требования по зарплате, его можно заменить. Короче, потери будут, но не незаменимые.
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интересно что предпримет лига. формально можно изменить условия драфта отказов, чтобы его не могла забрать с вейвера команда, которая в списке запрета на перемещение.
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Ответ TalentHead
Лига не предпримет ничего, всё четко прописано в правилах - будет играть в Сан-Хосе. Если он так не хотел за них выступать, возможно стоило бодрее играть, чтобы соответствовать зарплате и не вылететь на вэйвер. Но это так, просто предположение.
>возможно стоило бодрее играть, чтобы соответствовать зарплате и не вылететь на вэйвер

осталось разобраться как это связано с возможной лазейкой по отправке игрока в слабый клуб для хитрых обменов

>Лига не предпримет ничего, всё четко прописано в правилах

вот я и думаю, изменят правила взяв этот случай за пример или нет.
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Нормально. Чего артачится, остался игроком НХЛ, в Сан Хосе попылит до весны и если не будет валять дурака, то будет обменен в другую команду под плей офф. Контракт не слишком тяжелый, в играх на вылет боец проверенный и достаточно надежный для третьего звена.
Больше похоже на какие то агентские игры, чтобы вынудить Сан Хосе его обменять до начала сезона.
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-1
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Кубок уже есть, можно просто играть в удовольствие и за деньги.
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Нужно попробовать через просмотровый контракт попасть в один из составов СКА конечно. Тамошний чемпионат перерос
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не удивлён что в Рейнджерс все нечисто
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Сейчас будет найдена очередная лазейка,как с ЛТИРОМ!
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