Филатов о Макдэвиде: «Лучший за всю историю хоккея. Если Коннор перевернет серию с 0-3 почти в одиночку, это будет легендарно» 

Никита Филатов назвал Коннора Макдэвида лучшим игроком в истории хоккея.

«Я бы очень хотел, чтобы серия [« » – « » – 2-3] перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально.

Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить «Конн Смайт Трофи». Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок.

Правда, если перевернет серию со счета 0-3 почти в одиночку, это будет легендарно», — сказал экс-игрок клубов и КХЛ.

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