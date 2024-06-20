Филатов о Макдэвиде: «Лучший за всю историю хоккея. Если Коннор перевернет серию с 0-3 почти в одиночку, это будет легендарно»
Никита Филатов назвал Коннора Макдэвида лучшим игроком в истории хоккея.
«Я бы очень хотел, чтобы серия [«Эдмонтон» – «Флорида» – 2-3] перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально.
Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить «Конн Смайт Трофи». Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок.
Правда, если Коннор перевернет серию со счета 0-3 почти в одиночку, это будет легендарно», — сказал экс-игрок клубов НХЛ и КХЛ.
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