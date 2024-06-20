Филатов о Макдэвиде: «Лучший за всю историю хоккея. Если Коннор перевернет серию с 0-3 почти в одиночку, это будет легендарно» 

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Никита Филатов Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Филатов назвал Коннора Макдэвида лучшим игроком в истории хоккея.

«Я бы очень хотел, чтобы серия [«Эдмонтон» – «Флорида» – 2-3] перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально.

Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить «Конн Смайт Трофи». Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок.

Правда, если Коннор перевернет серию со счета 0-3 почти в одиночку, это будет легендарно», — сказал экс-игрок клубов НХЛ и КХЛ.

Отдайте Макдэвиду MVP плей-офф! 8 очков за два матча и суперпас для Перри

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19 комментариев
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8 очков в 4-м и 5-м матчах - это уже легендарно. Мак по сути в соло выиграл эти матчи.
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Если Мак затащит серию,он уже безоговорочно станет первым после Гретцки за всю историю и абсолютно лучшим игроком 21 века оставив позади себя величайшего тащера Кросби.
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Ответ Edmonton Oilers Champion 2024
Если Мак затащит серию,он уже безоговорочно станет первым после Гретцки за всю историю и абсолютно лучшим игроком 21 века оставив позади себя величайшего тащера Кросби.
У Сида три чашки) Маку бы одну взять сперва
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Ответ Radik_2.0
У Сида три чашки) Маку бы одну взять сперва
Суть не в кол-ве кубков,а в роли игрока для команды и влиянии на игру и конечный результат.Прежде только Гретцки и Марио имели подобное колоссальное влияние.
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При всём уважении к Макдэвиду, это командный вид спорта , а не теннис например, но если это случится, а Мак в команде несомненно не только капитан, но и лидер, он же главный двигатель, самый лучший и мастеровитый хоккеист и примерно половина, если не больше в игре Эдмонтона зависит от его действий и да, это будет легендарно однозначно , но всё же вместе со всей командой, а он, он просто лучший хоккеист Эдмонтона и всей НХЛ Коннор Макдэвид уроженец Канады, провинция Онтарио!!🇨🇦97
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Тьфу, тьфу тьфу. Чтоб не сглазить.
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Ответ Edmonton Oilers Champion 2024
Если Мак затащит серию,он уже безоговорочно станет первым после Гретцки за всю историю и абсолютно лучшим игроком 21 века оставив позади себя величайшего тащера Кросби.
Сида не переплюнуть, потому что у него золотой гол в овертайме домашней Олимпиады
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Ответ Radik_2.0
У Сида три чашки) Маку бы одну взять сперва
У Сида ещё тащил Малкин, а Драйзайтль перестал тащить. Это играет роль?
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Как минимум Гретцки, Лемье и Орр не хуже.
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Ответ Edmonton Oilers Champion 2024
Суть не в кол-ве кубков,а в роли игрока для команды и влиянии на игру и конечный результат.Прежде только Гретцки и Марио имели подобное колоссальное влияние.
Сам себе противоречишь ) Пишешь "Суть не к количестве кубков"...а в конце пишешь о главном "Конечный результат" ) Так кубок и есть конечный результат ! ) Значит суть в конечном результате ) И конечно не только Гретцки и Марио имели колоссальное влияние...тот же Федоров имел такое же колоссальное влияние в Детройте...да и еще массу примеров )
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Ответ Hopheyeveryday Kos
Сам себе противоречишь ) Пишешь "Суть не к количестве кубков"...а в конце пишешь о главном "Конечный результат" ) Так кубок и есть конечный результат ! ) Значит суть в конечном результате ) И конечно не только Гретцки и Марио имели колоссальное влияние...тот же Федоров имел такое же колоссальное влияние в Детройте...да и еще массу примеров )
Комментарий удален модератором
Ответ Damn Daaamn
Сида не переплюнуть, потому что у него золотой гол в овертайме домашней Олимпиады
Это не совсем корректное сравнение.Да и Кросби хоть и зарешал в ОТ,не выглядел тащером в том олимпийском финале на протяжении игры.
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Ответ Edmonton Oilers Champion 2024
Комментарий удален модератором
))))) Под конечным результатом ты подразумеваешь выигранный матч ? ))))))) Ну ты даешь, ржу в голосину ))) Конечный результат не матч конечно...а кубок ) Зачем Федорову набирать было по 40 в ПО, если он как бешеный отрабатывал в защите ? И зачем ему 9 очков в 5 играх финальной серии....КОГДА У НЕГО ТРИ ВЫИГРАННЫХ КУБКА !!! Это командный игрок и пользы от него больше, чем от твоих очков, если у тебя нет Кубка ! ))) Ты просто когда пишешь, потом перечитывай что ты пишешь...а не сразу кнопку нажимай ))) Нам ведь логика для этого нужна, правда ?
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Ответ Hopheyeveryday Kos
))))) Под конечным результатом ты подразумеваешь выигранный матч ? ))))))) Ну ты даешь, ржу в голосину ))) Конечный результат не матч конечно...а кубок ) Зачем Федорову набирать было по 40 в ПО, если он как бешеный отрабатывал в защите ? И зачем ему 9 очков в 5 играх финальной серии....КОГДА У НЕГО ТРИ ВЫИГРАННЫХ КУБКА !!! Это командный игрок и пользы от него больше, чем от твоих очков, если у тебя нет Кубка ! ))) Ты просто когда пишешь, потом перечитывай что ты пишешь...а не сразу кнопку нажимай ))) Нам ведь логика для этого нужна, правда ?
Ну тебе-то лучше меня известно,в каком контексте я употребляю то или иное выражение)Чашки-то у многих имеются,а вот влияния на игру, как у Мака сейчас-лишь у единиц.
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Ответ Edmonton Oilers Champion 2024
Ну тебе-то лучше меня известно,в каком контексте я употребляю то или иное выражение)Чашки-то у многих имеются,а вот влияния на игру, как у Мака сейчас-лишь у единиц.
Давай закончим...ибо у тебя логика ОТСУТСТВУЕТ СОВСЕМ ))) Я просто задам тебе один вопрос, а ответ и тебе и мне известен ВОПРОС СЛЕДУЮЩИЙ : Если спросить любого игрока, в том числе Мака, Месси...любого, ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ВАЖНЕЕ выиграть Кубок или получить статистику и влияние на игру ? ЛЮБОЙ СКАЖЕТ, и Мак тоже, ЧТО ВАЖНЕЕ ВЫИГРАТЬ КУБОК С КОМАНДОЙ И ЛЮБОЙ ПРОМЕНЯЕТ СТАТИСТИКУ НА РЕЗУЛЬТАТ ) Вот и все ! Не сложно правда ? Вот ты для чего еду готовишь ? Чтобы оказывать влияние на еду ? ))) Нет, ты ее готовишь, что бы получить результат и скушать еду ) Будь логичен, , а не наоборот )
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Ответ Hopheyeveryday Kos
То что Драйзайтель перестал тащить - это проблема Драйзайтеля...а не Сида и Малкина и уж точно не умоляет их три выигранных чашки. Сказано было , пусть хотя бы одну возьмет и сказано обьективно !
"Проблема Драйзайтеля", не проблема команды?
Пускай МакДэвид без Драйзайтеля выигрывает?
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