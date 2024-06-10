Эдмонтон – Флорида: прогноз на шестой матч 22 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 2 – 3 (0 : 3, 1 : 4, 3 : 4, 8 : 1, 5 : 3)

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Вполне возможно, мы являемся свидетелями величайшей финальной серии Кубка Стэнли XXI века, но чтобы она точно стала таковой, нужен седьмой матч и еще шесть набранных очков для Коннора Макдэвида. После третьей игры болельщики канадской команды приуныли, ведь отыграть 0 – 3 в серии практически невозможно. Но как же хорошо, что для победы нужно выиграть четыре матча, и сделать это, как показывает практика, очень сложно. Хоккеисты «Флориды Пантерз» наверняка подумали про близость триумфа. В то время как Кори Перри зажигал своих одноклубников пламенными речами, южане ехали в Эдмонтон на четвертой победой, а в результате получили 1 : 8. Дома в пятой игре по всей логике должна была появиться правильная реакция. Хозяева с первых минут пошли в атаку, стали создавать опасные моменты у ворот Стюарта Скиннера и добились большинства, вот только наступили на те же грабли, что и в предыдущем матче. Потеря на чужой синей при розыгрыше лишнего обернулась выходом Коннора Брауна на рандеву с Сергеем Бобровским. Так был открыт счет. Вновь вспоминается третья игра, после которой начали рассуждать, что больше заслуживает стать MVP турнира, Александр Барков или Бобровский. Сейчас получается, что ни тот, ни другой.

Теперь идут разговоры о том, что вне зависимости от исхода серии Конн Смайт Трофи должен получить Коннор Макдэвид. Он набрал четыре очка в четвертой игре и добавил к ним столько же в пятой. Теперь на счету канадца 42 балла, и он отстает от великого Уэйна Гретцки всего на пять очков. Более того, никому ранее в истории НХЛ не удавалось набирать по четыре очка в двух матчах плей-офф подряд. Что касается пятой игры в Санрайзе Макдэвид приложил усилия ко всем последующим голам гостей. Сначала он стал ассистентом в большинстве в момент гола Зака Хаймана. Шайба влетела в ворота рикошетом от его колена после броска Эвана Бушара. В итоге Хайман повторил рекорд XXI века по заброшенным шайбам в плей-офф — 15. Столько же было на счету Александра Овечкина. У Бушара в итоге 30 очков, и он четвертый защитник во всей истории НХЛ, кто смог добраться до этой отметки в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Третью шайбу Макдэвид забросил сам, тут надо сказать очередное «спасибо» Сергею Бобровскому, который не закрыл ближний угол.

«Флорида» усилиями Мэттью Ткачака спустя две минуты отыграла один гол, но в середине периода Макдэвид сотворил настоящий шедевр, пройдя трех игроков в зоне хозяев и отдав передачу Кори Перри на пустые ворота. «Эдмонтон Ойлерз» вновь реализовали большинство. После такого можно было бы заканчивать вообще все, но через 14 секунд Эван Родригес затолкал шайбу в ворота Скиннера, а в начале третьего периода Оливер Экман-Ларссон сократил счет до минимума. У «Флориды» оставалось еще 16 минут, чтобы сравнять счет, но все усилия оказались тщетными. Более того, Бобровский ликвидировал выход один в ноль, а гости забросили еще и пятую шайбу в пустые ворота. «Нефтяники» по-прежнему остаются припертыми к стенке, но они нанесли сопернику такой удар, от которого сложно оправиться. Теперь время говорить пламенные речи нужно лидерам «Пантерз», хотя нейтральным болельщикам хотелось бы увидеть седьмой матч. Коэффициенты букмекеров на матч в Эдмонтоне.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,20 (BetBoom) до 2,35 (Olimpbet)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,65 (Winline) до 2,75 (Бетсити, Pari)

Где смотреть шестой матч Эдмонтон – Флорида

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