Эдмонтон – Флорида где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 22 июня

В субботу, 22 июня, сыграют Эдмонтон и Флорида в шестом матче финала Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Эдмонтон – Флорида

Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

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Прогноз на шестой матч Эдмонтон – Флорида

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