Эдмонтон – Флорида где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 22 июня
В субботу, 22 июня, сыграют Эдмонтон и Флорида в шестом матче финала Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эдмонтон – Флорида
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Эдмонтон
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 5
- Эдмонтон – Флорида : 8 – 1
- Эдмонтон – Флорида : 3 – 4
- Флорида – Эдмонтон : 4 – 1
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 0
Последние матчи Флорида
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 5
- Эдмонтон – Флорида : 8 – 1
- Эдмонтон – Флорида : 3 – 4
- Флорида – Эдмонтон : 4 – 1
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 0
Прогноз на шестой матч Эдмонтон – Флорида
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