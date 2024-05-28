32-летний Зайцев подпишет контракт со СКА на 4 года, 34-летний Андронов – на 2. Клуб взял 30-летнего Григоренко и 33-летнего Плотникова

СКА договаривается о переходах Никиты Зайцева и Сергея Андронова.

32-летний подпишет соглашение с петербургским клубом на четыре года.

34-летний форвард Сергей Андронов согласовал договор со СКА на два сезона.

Об этом сообщил «Матч ТВ».

Зайцев с 2016 года играл в . Прошедшие два сезона защитник провел в « ». В этом сезоне он провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 5».

прежде выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.

Ранее СКА подтвердил переходы 30-летнего Михаила Григоренко (контракт на 4 года) и 33-летнего Сергея Плотникова (контракт на 4 года).

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