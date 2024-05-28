32-летний Зайцев подпишет контракт со СКА на 4 года, 34-летний Андронов – на 2. Клуб взял 30-летнего Григоренко и 33-летнего Плотникова

Теги Локомотив СКА возможные переходы Чикаго Сергей Андронов НХЛ КХЛ Сергей Плотников Никита Зайцев Михаил Григоренко Матч ТВ Хоккей

СКА договаривается о переходах Никиты Зайцева и Сергея Андронова.

32-летний Никита Зайцев подпишет соглашение с петербургским клубом на четыре года.

34-летний форвард Сергей Андронов согласовал договор со СКА на два сезона.

Об этом сообщил «Матч ТВ».

Зайцев с 2016 года играл в НХЛ. Прошедшие два сезона защитник провел в «Чикаго». В этом сезоне он провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 5».

Сергей Андронов прежде выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.

Ранее СКА подтвердил переходы 30-летнего Михаила Григоренко (контракт на 4 года) и 33-летнего Сергея Плотникова (контракт на 4 года).

Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих

38 комментариев
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Омоложение в полном разгаре !
Там ещё есть совсем юный Ковальчук.
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Бедные парни из СКА 1946 -кубок взяли, а шансов в СКА не получат.Такая система, что тут скажешь.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Омоложение в полном разгаре ! Там ещё есть совсем юный Ковальчук.
В Чехии играет парнишка по имени Яромир, забыл фамилию, говорят очень перспективный
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эх, пошла молодёжь питерская! система работает как часы
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Ротену надоело возиться с Россия-25, он решил у себя в клубе сделать Россия-35. Ну его можно понять - практически ровесники, общие интересы, музыка, пивка после матчей можно попить с рыбкой, в баньку сходить. Не то что эта молодежь непонятная
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Ромка весной после вылета в четвертьфинале: у нас молодая команда, парням не хватает опыта, не так просто в столь юном возрасте проникнуться системой
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Серьёзное усиление для Сочи и Витязя через сезон подъехало.
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Даже если вам немного за 30, есть возможность Роме в СКА пригодиться...
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Ответ Ебздрогыч
В Чехии играет парнишка по имени Яромир, забыл фамилию, говорят очень перспективный
Тоже слышал про этого перспективного школьника Яромира.
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Чего не на десять? Все равно через год расторжение!
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Без пятилетних контрактов с Радуловым и Войновым не считается :)
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Молодежь подъехала)
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Заявка на вылет не в 5-ти матчах…
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Продолжают молодежь воспитывать 💪🏻
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Фетисова еще можно с Касатоновым во вторую пару.
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Ответ Александр Белоцерковский
Заявка на вылет не в 5-ти матчах…
Ты не вылетишь в пяти матчах, если не выйдешь в ПО. Надеюсь, гений Ротен пойдет этим путем.
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В бой идут одни старики?
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- одна отмазка, что состав слишком молодой. Сам себя загоняет финн.
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Молодость моя, СКА)))
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Афигеть. Зайцев, Андронов, Плотников- они в лучшие то годы бревно бревном и до сих пор в обойме...блин, какой же у нас чемп галимый(((
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Омоложение в полном разгаре ! Там ещё есть совсем юный Ковальчук.
Юниоров набрал на перспективу, ага
Вопрос в другом, когда выгонял Галченка, то приводил доводы, что бюджет не резиновый. Т.е. получается у Ска есть пол з/п, но нет потолка
+1
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Ромка рискует - вдруг молодежь в НХЛ ломанется ? Что делать тогда
+1
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Ответ Ебздрогыч
Ротену надоело возиться с Россия-25, он решил у себя в клубе сделать Россия-35. Ну его можно понять - практически ровесники, общие интересы, музыка, пивка после матчей можно попить с рыбкой, в баньку сходить. Не то что эта молодежь непонятная
Рыба и пивко ? Лобстеры и золотая икра , его компанию только Ковальчук возможно потянет
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Ответ Алексей Тор
Бедные парни из СКА 1946 -кубок взяли, а шансов в СКА не получат.Такая система, что тут скажешь.
Да ничего страшного, в системе СКА много клубов. Подольск, Сочи, Тольятти, выбирай не хочу ...
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Ответ Габорик
Без пятилетних контрактов с Радуловым и Войновым не считается :)
Ну так то еще Ковальчук не закончил.
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Перспективная молодежь и все воспитанники системы ска!
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следующим подпишут Никитина
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Роман Борисыч, это не совсем так работает. кроме того, чтобы собрать у себя состав ЦСКА, нужен ещё главный тренер
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В бой идут одни старики...
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Знаменитый зенитовский менеджмент, который даже не снился другим клубам РПЛ!!!
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