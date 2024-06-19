Макдэвид набрал 42 очка в 23 играх в текущем плей-офф НХЛ. Больше за один розыгрыш лишь у Гретцки (47 и 43) и Лемье (44)

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 42 очка в 23 играх в текущем плей-офф НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3). 

В текущем плей-офф 27-летний канадец набрал 42 (8+34) очка в 23 играх при полезности «+11». 

За один розыгрыш Кубка Стэнли больше баллов набирали только 2 игрока в истории НХЛУэйн Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 очков в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31) и Марио Лемье (1991, «Питтсбург», 44 в 23, 16+28). 

43 комментария
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Похоже, в этом ПО будет установлен вечный рекорд по передачам, который только сам МакДэвид и сможет улучшить.
+35
-1
+34
С учётом регулярки, набрал 174 очка за сезон, и превзошёл прошлогодние 173

Всего у него 503 очка за последние 3 сезона
+26
-1
+25
Для сравнения

В 2015 году, когда Макдэвид только пришёл в лигу, "Арт Росс" получил Джейми Бенн, который набрал за всю регулярку 87 очков
+30
-8
+22
МакДэвид получит Коня теперь при любом раскладе.
+20
0
+20
по 1985 году ошибка, наверно, в статистике

не могло быть у Гретцки 30 матчей в плей-офф
+16
0
+16
Если ещё две игры сыграет, то может и Великого обойти! Невероятный хоккеист конечно, Конор Макдэвид! Удачи девяносто седьмому!!!✌️
+14
-1
+13
Ответ StillInTheGame
по 1985 году ошибка, наверно, в статистике не могло быть у Гретцки 30 матчей в плей-офф
Да, это ошибка, было 18 игр.
+12
0
+12
Если ещё две игры будет то все шансы перекрыть 47 пойнтов есть.
+12
-1
+11
Ответ DevilsFan
Комментарий скрыт
Бедард не потянет. Хорош, но не настолько
+9
0
+9
Ответ Александр Митраков
Для сравнения В 2015 году, когда Макдэвид только пришёл в лигу, "Арт Росс" получил Джейми Бенн, который набрал за всю регулярку 87 очков
Не нужно вводить людей в заблуждение, якобы «вот тогда так мало очков было достаточно для арта». Тот сезон был исключением, один из немногих с низкой результативностью. До этого с 2006 года люди набирали 120+ и 110+ несколько раз. Тот Даллас был хорош командной работой, поэтому с десяток человек в той команде набрал 30+ очков за тот сезон.
+8
0
+8
Ответ SCHENN
За 6ю игру сколько наберёт, на том и остановится)
Не, там договорняк опять будет...
Пантеры дома захотят Кубок взять.
😁😁😁
+7
0
+7
Уже легенда. Будет минимум вторым в этом списке по очкам.
+6
0
+6
Запредельный уровень!
Космос! 👍👍👍
+4
0
+4
Ответ StillInTheGame
по 1985 году ошибка, наверно, в статистике не могло быть у Гретцки 30 матчей в плей-офф
Да там 47 в 18 играх
+4
0
+4
Ответ AraCFC
Топ 3 канадцев: Гретцки, Хоу, Лемьё В любом порядке У МакДи есть все что бы войти в этот список, но пока слишком рано для оценки его карьеры. Для начала было бы неплохо взять чашку , хотя бы одну :)
Мы говорим про игру,а не титулы)))
+4
0
+4
Если Эдмонтон вытянет серию, то Макдак наберет вероятнее всего больше очков чем было у Грецки. Это будет просто мегаэпичная история.
+3
0
+3
Ответ Николай Володин
Лучший в истории,спор закончен!!!! 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
Скорее, выбил Кросби из топ-3 канадцев.
+6
-3
+3
Ответ dalmolchun
Скорее, выбил Кросби из топ-3 канадцев.
Топ 3 канадцев: Гретцки, Хоу, Лемьё
В любом порядке
У МакДи есть все что бы войти в этот список, но пока слишком рано для оценки его карьеры.
Для начала было бы неплохо взять чашку , хотя бы одну :)
+4
-1
+3
И мы явились свидетелями настоящего перформанса величайшиего хоккеиста в истории!!!!!! 🥹🥹🥹🥹🥹🥹
+7
-5
+2
Ответ AraCFC
Топ 3 канадцев: Гретцки, Хоу, Лемьё В любом порядке У МакДи есть все что бы войти в этот список, но пока слишком рано для оценки его карьеры. Для начала было бы неплохо взять чашку , хотя бы одну :)
А Орр куда делся? Многие канадцы его считают вообще величайшим в истории.
+2
0
+2
Иннопланетный результат,с учётом того ,что сейчас сложнее набирать очки,и полезность ещё у него 11,когда уже в нашем хоккее появиться,игроки этого уровня,последним был Макаров
+4
-3
+1
Ответ mithridat
Похоже, в этом ПО будет установлен вечный рекорд по передачам, который только сам МакДэвид и сможет улучшить.
Ждем и надеемся, так держать Макдэвид!
+1
0
+1
Ответ Николай Володин
Мы говорим про игру,а не титулы)))
Я отлично помню игру Гретцки и Лемьё в 80е и 90е
0
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0
Ответ SlavaF.
А Орр куда делся? Многие канадцы его считают вообще величайшим в истории.
Не спорю
Но многие канадцы, включая Орра, Лемьё, Гретцки ставят именно мистера хоккея на первое место :)
0
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Ответ SlavaF.
А Орр куда делся? Многие канадцы его считают вообще величайшим в истории.
Или величайшим, или вторым. Конечно, же топ канадцев без Орра быть не может
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Ответ AraCFC
Не спорю Но многие канадцы, включая Орра, Лемьё, Гретцки ставят именно мистера хоккея на первое место :)
Естественно, они же росли на его игре, для них он пример.
Хотя от Лемьё я не помню таких высказываний, а вот Гретцки многократно публично называл именно Хоу величайшим.
Сам я затрудняюсь с выбором между Орром и Гретцки.
0
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0
Ответ AraCFC
Топ 3 канадцев: Гретцки, Хоу, Лемьё В любом порядке У МакДи есть все что бы войти в этот список, но пока слишком рано для оценки его карьеры. Для начала было бы неплохо взять чашку , хотя бы одну :)
Орра забыли
0
0
0
Ответ SlavaF.
Естественно, они же росли на его игре, для них он пример. Хотя от Лемьё я не помню таких высказываний, а вот Гретцки многократно публично называл именно Хоу величайшим. Сам я затрудняюсь с выбором между Орром и Гретцки.
Ну Марио не отрицал как минимум✌️🤭😬
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0
0
Ответ SlavaF.
Естественно, они же росли на его игре, для них он пример. Хотя от Лемьё я не помню таких высказываний, а вот Гретцки многократно публично называл именно Хоу величайшим. Сам я затрудняюсь с выбором между Орром и Гретцки.
Так , в принципе топ 4, практическм незыблим, а мечта можно крутеть вертеть, все достойные
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Ответ SlavaF.
Естественно, они же росли на его игре, для них он пример. Хотя от Лемьё я не помню таких высказываний, а вот Гретцки многократно публично называл именно Хоу величайшим. Сам я затрудняюсь с выбором между Орром и Гретцки.
И все же, практически всегда отмечаеися: 99/66 и потом все остальные
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