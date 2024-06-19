Макдэвид набрал 42 очка в 23 играх в текущем плей-офф НХЛ. Больше за один розыгрыш лишь у Гретцки (47 и 43) и Лемье (44)

Коннор Макдэвид набрал 42 очка в 23 играх в текущем плей-офф НХЛ.

Капитан « » забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).

В текущем плей-офф 27-летний канадец набрал 42 (8+34) очка в 23 играх при полезности «+11».

За один розыгрыш Кубка Стэнли больше баллов набирали только 2 игрока в истории – (1985, «Эдмонтон», 47 очков в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31) и (1991, «Питтсбург», 44 в 23, 16+28).