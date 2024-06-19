Макдэвид набрал 42 очка в 23 играх в текущем плей-офф НХЛ. Больше за один розыгрыш лишь у Гретцки (47 и 43) и Лемье (44)
Коннор Макдэвид набрал 42 очка в 23 играх в текущем плей-офф НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).
В текущем плей-офф 27-летний канадец набрал 42 (8+34) очка в 23 играх при полезности «+11».
За один розыгрыш Кубка Стэнли больше баллов набирали только 2 игрока в истории НХЛ – Уэйн Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 очков в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31) и Марио Лемье (1991, «Питтсбург», 44 в 23, 16+28).
Всего у него 503 очка за последние 3 сезона
В 2015 году, когда Макдэвид только пришёл в лигу, "Арт Росс" получил Джейми Бенн, который набрал за всю регулярку 87 очков
не могло быть у Гретцки 30 матчей в плей-офф
Пантеры дома захотят Кубок взять.
😁😁😁
Космос! 👍👍👍
В любом порядке
У МакДи есть все что бы войти в этот список, но пока слишком рано для оценки его карьеры.
Для начала было бы неплохо взять чашку , хотя бы одну :)
Но многие канадцы, включая Орра, Лемьё, Гретцки ставят именно мистера хоккея на первое место :)
Хотя от Лемьё я не помню таких высказываний, а вот Гретцки многократно публично называл именно Хоу величайшим.
Сам я затрудняюсь с выбором между Орром и Гретцки.