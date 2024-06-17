Тарасенко про 1:8 от «Эдмонтона»: «То, что случилось, уже в прошлом. «Флорида» извлечет из этого урок»

Владимир Тарасенко высказался о крупном поражении «Флориды» в финале.

«Пантерс» уступили « » в четвертом матче финальной серии (1:8, 3-1). Российский форвард стал автором единственной шайбы южан.

«У нас есть возможность перевернуть страницу и сосредоточиться на следующей игре.

То, что случилось, уже в прошлом. Мы извлечем из этого урок», – сказал .

Пятый матч серии пройдет в Санрайзе 18 июня (начало по московскому времени – 19 июня в 03:00).