Тарасенко про 1:8 от «Эдмонтона»: «То, что случилось, уже в прошлом. «Флорида» извлечет из этого урок»
Владимир Тарасенко высказался о крупном поражении «Флориды» в финале.
«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в четвертом матче финальной серии (1:8, 3-1). Российский форвард стал автором единственной шайбы южан.
«У нас есть возможность перевернуть страницу и сосредоточиться на следующей игре.
То, что случилось, уже в прошлом. Мы извлечем из этого урок», – сказал Тарасенко.
Пятый матч серии пройдет в Санрайзе 18 июня (начало по московскому времени – 19 июня в 03:00).