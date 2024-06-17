Александр Кожевников: «Бобровский не господь бог, чтобы все матчи на ноль отстоять. У «Флориды» еще защитники есть, он же не может их все время спасать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре Сергея Бобровского в матче с «Ойлерс».

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

«Бобровский не господь бог, чтобы все матчи на ноль отстоять. Ну что такого? Бывает. Сколько до этого он игр вытащил? С пяти метров бросали, с трех, двух, и он чудеса творил.

Он не робот, хотя даже роботы иногда ломаются. Случается такое, тем более психологическая нагрузка очень большая.

У команды еще защитники есть, он же не может их все время спасать. Мы просто столько говорим о Бобровском, что он 80% команды, а где защита? Она там играла? Какие моменты там создавал «Эдмонтон», просто уникальные. Но не забивал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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3 комментария
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Алкаш уже в который раз рассказывает про бесполезность всей Флориды. После кубка заявит, что Бобровский выиграл его в одиночку)) про Тарасенко в 2019 так уже говорит
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Ответ alex1382
поэтому, лучше, пусть чашку выиграет Эдмонтон
Свою норму по кубкам они уже перевыполнили давно, хватит!
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