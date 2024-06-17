Кожевников о судействе в финале НХЛ: «Четкий арбитраж, никакой отсебятины, все внимание – звездам. А у нас судьи были чуть ли не главными героями»

Теги судьи Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что в финале Кубка Стэнли нет проблем с судейством.

– Вам нравится российское освещение финала НХЛ?

– Да, я согласен с тем, что очень много внимания уделяется вратарю Бобровскому. Он – лицо этого финала. И после 1:8 в четвертом матче Бобровского надо всем нашим миром поддержать – чтобы пятую игру финала он сделал последней. Надеюсь, так и будет.

Но есть и те моменты, которые в прессе почему-то не отражаются.

– Какие?

– Судейство. Посмотрите, как четко работает арбитраж в НХЛ. Нет никаких придумок, отсебятины, все внимание – не «полосатым», а игрокам, звездам. 

Судей в НХЛ вообще не вижу. А у нас они были чуть ли не главными героями – особенно в регулярном чемпионате, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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4 комментария
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Я даже знаю почему так. У нас после каждого матча миллион новостей и интервью, про судейство, моменты спорные обсуждают недели по две, серия кончилась давно, а все перетирают одно и тоже. Вот и сделали судей главными героями
В НХЛ косяки тоже есть и моменты спорные, но на них так никто не концентрируются, скажут пару слов после матча и все или вообще без комментариев
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Учиться учиться и ещё раз учиться!
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Там косяков тоже много
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Странно. По идее, он должен был сказать, что судьи специально валят русских в угоду канадцам, ну или хотя бы назвать наше судейство более компетентным, чем у этих
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