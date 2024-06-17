Кожевников о судействе в финале НХЛ: «Четкий арбитраж, никакой отсебятины, все внимание – звездам. А у нас судьи были чуть ли не главными героями»
Александр Кожевников считает, что в финале Кубка Стэнли нет проблем с судейством.
– Вам нравится российское освещение финала НХЛ?
– Да, я согласен с тем, что очень много внимания уделяется вратарю Бобровскому. Он – лицо этого финала. И после 1:8 в четвертом матче Бобровского надо всем нашим миром поддержать – чтобы пятую игру финала он сделал последней. Надеюсь, так и будет.
Но есть и те моменты, которые в прессе почему-то не отражаются.
– Какие?
– Судейство. Посмотрите, как четко работает арбитраж в НХЛ. Нет никаких придумок, отсебятины, все внимание – не «полосатым», а игрокам, звездам.
Судей в НХЛ вообще не вижу. А у нас они были чуть ли не главными героями – особенно в регулярном чемпионате, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
В НХЛ косяки тоже есть и моменты спорные, но на них так никто не концентрируются, скажут пару слов после матча и все или вообще без комментариев