«Третьяк провел реформу и создал царство русских вратарей. Сейчас наши голкиперы – лучшие во всем мире». Михаил Бирюков о вратарской школе

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Егор Подомацкий Владислав Третьяк Максим Соколов 1972 НХЛ Михаил Бирюков КХЛ Хоккей

Михаил Бирюков сказал, что Владислав Третьяк создал царство наших вратарей.

– У вас есть ответ, почему в России в последние 10-15 лет появилось так много вратарей мирового уровня?

– Да. Я ведь в Петербурге институт Лесгафта заканчивал три года ­назад и как раз защищал диссертацию на тему: «Развитие российских вратарей-профессионалов». Недавно встречался в Сочи с Третьяком. У нас прекрасные отношения – очень уважаю этого человека. Вспоминали те времена, как все начиналось.

– Когда был большой дефицит сильных вратарей в России?

– Да. У нас тогда были, по сути, два вратаря уровня сборной – Соколов и Подомацкий. И порой, казалось, что в каком бы состоянии они не находились – с травмой или без, все равно окажутся в национальной команде. Пусть на реанимобиле, с разорванными менисками, но их отвезут в Новогорск (смеется).

– Да, конкуренции особой не наблюдалось.

– И тогда Третьяк провел реформу, запретив всех вратарей-иностранцев, ввел на них налог. Знаю, как ему тяжело пришлось, как давили со всех сторон. Но волевым решением смог взять на себя такую ответственность, и это реально выстрелило.

– Есть такая версия.

– Плюс, жизнь заставила директоров детских школ, руководителей клубов вводить ставки тренеров вратарей. Раньше как было – мячики покидали у стенки, а дальше сами разберетесь. Главное, чтобы человек шайбу отбивал. Стали приезжать к нам иностранные специалисты – шведы, финны. И мы к ним – на подготовительные сборы. И вот я появился, Варламов, Бобровский и так далее.

– Процесс пошел.

– Могу назвать себя продуктом Третьяка, можно сказать, первопроходцем оказался. Президент ФХР в свое время, как игрок, повлиял на всю вратарскую культуру, а потом, как функционер, создал царство русских вратарей. Наши голкиперы – сейчас лучшие во всем мире, – сказал бывший вратарь сборной России. 

Владимир Плющев: «Вратарской школы в России нет. Есть только самородки. Современной и конкурентоспособной системы подготовки нет»

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24 комментария
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Так и было, вратарей спас Третьяк. И не просто спас, а создал систему. По ощущениям, лучшую в мире.
+25
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+19
Ответ Sarumian
Заслуга Третьяка около 0 %.
Есть цифры - они очевидно за Третьяка.

Насколько сильно его решения повлияли на эти цифры - вопрос спорный, но раз условный Бобровский благодарит его - думаю есть за что.
+19
-4
+15
Заслуга Третьяка около 0 %.
+28
-16
+12
Ответ Sarumian
Заслуга Третьяка около 0 %.
Вашу версию появления большого количества квалифицированных отечественных вратарей хотелось бы услышать
+15
-6
+9
Ответ Sarumian
Заслуга Третьяка около 0 %.
Заслуга Третьяка - около 100%. Факты говорят сами за себя.
+5
-1
+4
Воспитывают тренеры в школах, а красавчик Третьяк
+3
0
+3
Это бывший вратарь "Зенита"?
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0
+2
Ответ Михаил Никитов
Ну по классике, рыбак - рыбака
Немного по другому.Лизать, так лизать!
+5
-4
+1
А Плющев говорит у нас сплошные самородки.
+1
0
+1
Цитата: Раньше как было – мячики покидали у стенки, а дальше сами разберетесь. Главное, чтобы человек шайбу отбивал. Стали приезжать к нам иностранные специалисты – шведы, финны. И мы к ним – на подготовительные сборы. И вот я появился, Варламов, Бобровский и так далее.
Вопрос: При чём здесь Третьяк?
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Где-то поперхнулся Дарт Вэйдер со своей Империей
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Ответ Кино Музыка
Так и было, вратарей спас Третьяк. И не просто спас, а создал систему. По ощущениям, лучшую в мире.
Система была до него, просто он возродил её и за это спасибо.
А так называемая школа вратарей была ещё при советской власти.
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Ответ 4etlanin
Система была до него, просто он возродил её и за это спасибо. А так называемая школа вратарей была ещё при советской власти.
Только в советские годы толп вратарей как раз не было
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Про царство вратарей — это прямая цитата из диссера?
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Вспоминается, что после прошлосезонного лимита в 3 человека, клубы побежали делать паспорта всем канадцам подряд.

Если бы дело было только и именно в лимите, тогда бы так же решили проблему с опаспортением канадских вратарей.
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Ответ Игорь Васильев
Заслуга Третьяка - около 100%. Факты говорят сами за себя.
Post hoc, ergo propter hoc
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Ответ goshforever
Вспоминается, что после прошлосезонного лимита в 3 человека, клубы побежали делать паспорта всем канадцам подряд. Если бы дело было только и именно в лимите, тогда бы так же решили проблему с опаспортением канадских вратарей.
Тогда иначе было. Легионеры были блажью, а не стандартной нормой как сейчас. Плюс уровень лиги был ниже, часто поднатаскать своего кипера было достаточно.
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Ответ СОВЕТНИК
Цитата: Раньше как было – мячики покидали у стенки, а дальше сами разберетесь. Главное, чтобы человек шайбу отбивал. Стали приезжать к нам иностранные специалисты – шведы, финны. И мы к ним – на подготовительные сборы. И вот я появился, Варламов, Бобровский и так далее. Вопрос: При чём здесь Третьяк?
Третьяк нам ещё и теннис поднял аналогичным образом :)
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