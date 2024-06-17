«Третьяк провел реформу и создал царство русских вратарей. Сейчас наши голкиперы – лучшие во всем мире». Михаил Бирюков о вратарской школе

Михаил Бирюков сказал, что Владислав Третьяк создал царство наших вратарей.

– У вас есть ответ, почему в России в последние 10-15 лет появилось так много вратарей мирового уровня?

– Да. Я ведь в Петербурге институт Лесгафта заканчивал три года ­назад и как раз защищал диссертацию на тему: «Развитие российских вратарей-профессионалов». Недавно встречался в Сочи с Третьяком. У нас прекрасные отношения – очень уважаю этого человека. Вспоминали те времена, как все начиналось.

– Когда был большой дефицит сильных вратарей в России?

– Да. У нас тогда были, по сути, два вратаря уровня сборной – Соколов и Подомацкий. И порой, казалось, что в каком бы состоянии они не находились – с травмой или без, все равно окажутся в национальной команде. Пусть на реанимобиле, с разорванными менисками, но их отвезут в Новогорск (смеется).

– Да, конкуренции особой не наблюдалось.

– И тогда Третьяк провел реформу, запретив всех вратарей-иностранцев, ввел на них налог. Знаю, как ему тяжело пришлось, как давили со всех сторон. Но волевым решением смог взять на себя такую ответственность, и это реально выстрелило.

– Есть такая версия.

– Плюс, жизнь заставила директоров детских школ, руководителей клубов вводить ставки тренеров вратарей. Раньше как было – мячики покидали у стенки, а дальше сами разберетесь. Главное, чтобы человек шайбу отбивал. Стали приезжать к нам иностранные специалисты – шведы, финны. И мы к ним – на подготовительные сборы. И вот я появился, Варламов, Бобровский и так далее.

– Процесс пошел.

– Могу назвать себя продуктом Третьяка, можно сказать, первопроходцем оказался. Президент ФХР в свое время, как игрок, повлиял на всю вратарскую культуру, а потом, как функционер, создал царство русских вратарей. Наши голкиперы – сейчас лучшие во всем мире, – сказал бывший вратарь сборной России.

Владимир Плющев: «Вратарской школы в России нет. Есть только самородки. Современной и конкурентоспособной системы подготовки нет»