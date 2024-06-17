Михаил Бирюков о том, что не уехал в «Айлендерс»: «Там надо было с ноля начинать. Условия – 5-7 тысяч долларов в месяц, а это Нью-Йорк – все дорого»

Михаил Бирюков рассказал о том, почему решил не ехать в «Айлендерс».

– В 2009 году у вас на руках находился готовый [двусторонний] контракт с «Айлендерс». Вы его не подписали, жалели потом?

– Нет. Я из простой семьи, и у меня была мечта родителей отблагодарить. Пусть примитивно – хорошим жильем, условиями. Понимал, если туда уеду, надо начинать опять все с ноля. А здесь уже что-то получилось – после долгих трудов.

У меня на руках был хороший контракт с клубом – московским « ». Всегда с трепетом относился к этому клубу, была цель и желание играть именно за «бело-голубых».

– То есть, синица в руках.

– К сожалению, с «Динамо» не получилось добыть победу, дошли только до полуфинала плей-офф – грозный «Ак Барс» на пути встал, только Кубок Шпенглера взяли... Но я тогда очень долго думал над предложением « », меня уговаривали агенты.

Мы сели дома, и родители сказали, что поддержат мой любой выбор. Но я понимал, какие там условия, – 5-7 тысяч долларов в месяц [в фарм-клубе]. А это Нью-Йорк – все дорого. Нет, я не привык к каким-то люксовым условиям, но понимал, что придется все сначала начинать – с того, что уже прошел в России, – сказал бывший вратарь сборной России.