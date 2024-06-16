Алексей Потапов: «Гатиятулин уже начал меняться. В «Ак Барсе» есть Билялетдинов, который может подсказать по игроку и ситуации»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Алексей Потапов Анвар Гатиятулин Хоккей

Алексей Потапов оценил назначение Анвара Гатиятулина в «Ак Барс».

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов в интервью «РБ Спорт» высказал мнение насчет назначения Анвара Гатиятулина в «Ак Барс». Бывший главный тренер «Трактор» возглавил казанский клуб в мае.

– В одном из эфиров вы сказали, что у Анвара Гатиятулина остались «детские моменты» в работе. Что вы имели в виду?

– Я говорил, что он тренировал в МХЛ и та тактика, которая у него была, возможно, сохранилась. Он все переносит и переносит ее дальше. Но, я думаю, он уже начал меняться. Гатиятулин – это тот тренер, который может прислушаться и взять что-то на заметку. Думаю, за время паузы в своей карьере он сумел разобраться и провести работу над ошибками.

Многое из того, что делалось, уже не работало, и надо было обязательно вносить коррективы. Если вдруг что-то не получилось сделать, то в «Ак Барсе» есть опытный человек – Зинэтула Хайдярович Билялетдинов, с которым они должны быть всегда на связи. В любой момент он может что-то подсказать по конкретному игроку и по конкретной ситуации.

– Не сильным ли будет давление со стороны Билялетдинова и общественности в Казани на Гатиятулина?

– Дело очень тонкое. «Ак Барс» – это клуб не региональный, а из столицы Татарстана. Там есть своя перчинка. Но Зинэтула Хайдярович – не тот человек, который будет давить или лезть постоянно. Если только Гатиятулин попросит совета, он может включиться и помочь, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой совет может получить Анвар от просравшего по всем статьям тренера Билла. Былые заслуги не в счет. Федорова и того выгнали после двух побед в кубке Гагарина какой совет может дать Билл .. Как дальше развалить команду или как лучше распилить бабло . гнать его надо поганой метлой подальше от клуба. Это нехороший знак когда он при клубе. Таких советников пруд пруди. Того же Зарипова позовите как позвали мозякина в Магнитку и будет толк
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий