Алексей Потапов: «Гатиятулин уже начал меняться. В «Ак Барсе» есть Билялетдинов, который может подсказать по игроку и ситуации»

Алексей Потапов оценил назначение Анвара Гатиятулина в «Ак Барс».

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов в интервью «РБ Спорт» высказал мнение насчет назначения Анвара Гатиятулина в «Ак Барс». Бывший главный тренер «Трактор» возглавил казанский клуб в мае.

– В одном из эфиров вы сказали, что у Анвара Гатиятулина остались «детские моменты» в работе. Что вы имели в виду?

– Я говорил, что он тренировал в МХЛ и та тактика, которая у него была, возможно, сохранилась. Он все переносит и переносит ее дальше. Но, я думаю, он уже начал меняться. Гатиятулин – это тот тренер, который может прислушаться и взять что-то на заметку. Думаю, за время паузы в своей карьере он сумел разобраться и провести работу над ошибками.

Многое из того, что делалось, уже не работало, и надо было обязательно вносить коррективы. Если вдруг что-то не получилось сделать, то в «Ак Барсе» есть опытный человек – Зинэтула Хайдярович Билялетдинов, с которым они должны быть всегда на связи. В любой момент он может что-то подсказать по конкретному игроку и по конкретной ситуации.

– Не сильным ли будет давление со стороны Билялетдинова и общественности в Казани на Гатиятулина?

– Дело очень тонкое. «Ак Барс» – это клуб не региональный, а из столицы Татарстана. Там есть своя перчинка. Но Зинэтула Хайдярович – не тот человек, который будет давить или лезть постоянно. Если только Гатиятулин попросит совета, он может включиться и помочь, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.