Шипачев о том, что он медленный игрок: «На последнем месте в «Ак Барсе» Яшкин, а я – предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял»
Вадим Шипачев оценил мнение о том, что является медленным хоккеистом.
Нападающий перешел в минское «Динамо» из «Ак Барса» в результате обмена.
– Был ли шанс остаться в «Ак Барсе»?
– Нет, никаких шансов не было. Мне четко дали понять, что 1 августа я попаду на драфт отказов.
– У вас же запрет на обмен.
– На обмен – запрет. Но никому не известно, кто бы меня взял с драфта отказов.
В принципе я только сохранял свою зарплату, но ехать куда-то далеко мне не хотелось.
– Вы так с Анваром Гатиятулиным и не поговорили?
– Ни разу.
– Какое-то не очень приятное послевкусие из-за того, что случилось в Казани.
– Мне тоже неприятно. Если я чем-то не устраивал, то скажите.
Я все понимаю, что мы плохо выступили в прошлом сезоне. Видимо, я стал основным виновником.
– Все пишут, что вы очень медленный.
– Знаете, когда я играл в Белгороде, меня тоже называли очень медленным. Что тут сказать? Быстрее шайбы никто еще не научился кататься. В хоккее многое решает не скорость, а интеллект, руки, понимание ситуации.
Я видел статистику по скорости. На последнем месте в «Ак Барсе» был Дмитрий Яшкин, а я предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял.
– В Казани многие считают, что в плей-офф вы теряетесь.
– Посмотрите на мою статистику в плей-офф. По-моему, там достойные цифры, – сказал Вадим Шипачев.