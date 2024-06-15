Шипачев о том, что он медленный игрок: «На последнем месте в «Ак Барсе» Яшкин, а я – предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял»

Вадим Шипачев оценил мнение о том, что является медленным хоккеистом.

Нападающий перешел в минское « » из « » в результате обмена.

– Был ли шанс остаться в «Ак Барсе»?

– Нет, никаких шансов не было. Мне четко дали понять, что 1 августа я попаду на драфт отказов.

– У вас же запрет на обмен.

– На обмен – запрет. Но никому не известно, кто бы меня взял с драфта отказов.

В принципе я только сохранял свою зарплату, но ехать куда-то далеко мне не хотелось.

– Вы так с и не поговорили?

– Ни разу.

– Какое-то не очень приятное послевкусие из-за того, что случилось в Казани.

– Мне тоже неприятно. Если я чем-то не устраивал, то скажите.

Я все понимаю, что мы плохо выступили в прошлом сезоне. Видимо, я стал основным виновником.

– Все пишут, что вы очень медленный.

– Знаете, когда я играл в Белгороде, меня тоже называли очень медленным. Что тут сказать? Быстрее шайбы никто еще не научился кататься. В хоккее многое решает не скорость, а интеллект, руки, понимание ситуации.

Я видел статистику по скорости. На последнем месте в «Ак Барсе» был , а я предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял.

– В Казани многие считают, что в плей-офф вы теряетесь.

– Посмотрите на мою статистику в плей-офф. По-моему, там достойные цифры, – сказал .