Шипачев о том, что он медленный игрок: «На последнем месте в «Ак Барсе» Яшкин, а я – предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял»

Теги Ак Барс Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Яшкин Анвар Гатиятулин Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Шипачев оценил мнение о том, что является медленным хоккеистом.

Нападающий перешел в минское «Динамо» из «Ак Барса» в результате обмена.

– Был ли шанс остаться в «Ак Барсе»?

– Нет, никаких шансов не было. Мне четко дали понять, что 1 августа я попаду на драфт отказов.

У вас же запрет на обмен.

– На обмен – запрет. Но никому не известно, кто бы меня взял с драфта отказов.

В принципе я только сохранял свою зарплату, но ехать куда-то далеко мне не хотелось.

– Вы так с Анваром Гатиятулиным и не поговорили?

– Ни разу.

– Какое-то не очень приятное послевкусие из-за того, что случилось в Казани.

– Мне тоже неприятно. Если я чем-то не устраивал, то скажите.

Я все понимаю, что мы плохо выступили в прошлом сезоне. Видимо, я стал основным виновником.

– Все пишут, что вы очень медленный.

– Знаете, когда я играл в Белгороде, меня тоже называли очень медленным. Что тут сказать? Быстрее шайбы никто еще не научился кататься. В хоккее многое решает не скорость, а интеллект, руки, понимание ситуации.

Я видел статистику по скорости. На последнем месте в «Ак Барсе» был Дмитрий Яшкин, а я предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял.

– В Казани многие считают, что в плей-офф вы теряетесь.

– Посмотрите на мою статистику в плей-офф. По-моему, там достойные цифры, – сказал Вадим Шипачев.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Иван
ну хоть сознался что всё дело в деньгах! хотя и так все знали) но какой же подлый. Яшкина так подставлять! ну мышь чё
А где он его подставил, сказал по факту, глаза у всех есть, и без него видят какой Яшкин пешеход
+5
0
+5
Вадим мастер самого высочайшего уровня . Если кому доводилось играть с такими мастерами хотя бы в любительском матче, то знает , что это непередаваемое удовольствие. Глядя на игру Шипачева во всех клубах где он играл получаешь истинное удовольствие от увиденного . Такие мастера на опыте правильно выбирают позицию, а к молодому подъедет , что тот и не заметит с какой стороны, клюшечку поднимет на пол крюка и все Вадим уже в дамках- молодой бегунок мимо , а Шипа уже отрезал своей передачей команду соперника и вывел условного Яшу один в ноль.
+5
-2
+3
Дорого конечно обходятся Ак Барсу капризы дедушки Билли. Отказ от того же блестящего центрального Уила ради клиентов агентства родственника Билялетдинова по другому сложно понять
+2
-1
+1
Справедливости ради надо сказать, что у Вадика никогда не было скорости Буре и Фёдорова. У него другие козыри.
0
0
0
Ответ Ыжык
Интересно, зачем Квартальнову такой разлогающий элемент в коллективе? Ладно ты там обиделся, на какого хрена ты на партнёров то спихиваешь свои косяки. Как то фу.
Если сыграет один оффициальный матч за минский клуб трансфер уже считай оправдан? Наберет полтора очка и хоть продавай сразу
0
0
0
Ответ Иван
там наверное тоже такой же генменеджер как у нас) честно не знаю, но склоняюсь к этому!
А ведь надежности Войнова минскому клубу тоже явно не хватает
0
0
0
Ответ Dmitry Nizovtsev
Вадим, ты?
Я слишком стар быть Вадимом. А до Вадима с 1968 года знаешь сколько мастеров мирового видел воочию?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий