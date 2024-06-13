Кожевников о легионерах в КХЛ: «Здорово, что они не обращают внимания на давление в своих странах, даже если это грозит запретом играть за сборные. В США и Канаде до такого маразма не дошло» 

Теги КХЛ Александр Кожевников лимит на легионеров Политика Хоккей

Александр Кожевников высказался о легионерах в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Здорово, что иностранцы не обращают внимания на давление в своих странах, даже если им это грозит запретом играть за сборные. Я не очень большой сторонник засилья легионеров, больше хотел бы, чтобы клубы занимались воспитанием российских молодых хоккеистов. 

Но в то же время раздражает, когда на так называемом демократичном Западе некоторые страны по идеологическим соображениям запрещают своим гражданам зарабатывать деньги там, где они хотят. 

В принципе, в США и Канаде до такого маразма не дошло, поэтому мы с 2022 года немало видим в КХЛ североамериканских легионеров. Но в Европе с этим плохо, поэтому почти нет шведов, финнов и чехов в нашей лиге, но хорошо, что словаки не боятся сами решать, что делать. Хоть это и привело к тому, что их теперь не берут в сборные», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По-моему, к нам и не приезжали игроки, которых вызывают в сборные Канады и США, поэтому им без разницы на запрет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий