Макдэвид – 1-й игрок в XXI веке, набравший 4 очка в матче финала Кубка Стэнли при угрозе вылета

Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 37 лет с 4 очками в игре финала при угрозе вылета.

Капитан « » набрал 4 (1+3) балла в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1, 1-3).

Он стал 1-м игроком в XXI веке, достигшим этой отметки в игре финала плей-офф при угрозе вылета.

В предыдущий раз в истории лиги это удалось Брайану Проппу в 1987 году в 5-м матче серии «Филадельфии» против «Эдмонтона» (4:3, 4 передачи, итог финала 3-4).