Макдэвид – 1-й игрок в XXI веке, набравший 4 очка в матче финала Кубка Стэнли при угрозе вылета

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Брайан Пропп Хоккей

Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 37 лет с 4 очками в игре финала при угрозе вылета.

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) балла в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1, 1-3).

Он стал 1-м игроком в XXI веке, достигшим этой отметки в игре финала плей-офф НХЛ при угрозе вылета.

В предыдущий раз в истории лиги это удалось Брайану Проппу в 1987 году в 5-м матче серии «Филадельфии» против «Эдмонтона» (4:3, 4 передачи, итог финала 3-4).

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2 комментария
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Макдэвид – 1-й игрок в XXI веке, набравший 4 очка в матче финала Кубка Стэнли при угрозе вылета вылета в третью субботу июня в високосный год
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Ответ Двестик Двестик
Макдэвид – 1-й игрок в XXI веке, набравший 4 очка в матче финала Кубка Стэнли при угрозе вылета вылета в третью субботу июня в високосный год
И поехавший сразу домой спать, а не а клуб.
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