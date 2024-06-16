Тарасенко вышел на 11-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Козлова

Владимир Тарасенко провел 118-й матч в плей-офф НХЛ.

Форвард «Флориды» забил гол в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8, 3-1).

Теперь в активе 118 игр и 73 (49+24) очка в плей-офф в карьере.

Он повторил достижение Вячеслава Козлова (118), разделив с ним 11-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди россиян.

10-е место занимает Алексей Ковалев (123). Рекордсмен – (183).