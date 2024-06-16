Тарасенко вышел на 11-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Козлова

Теги Флорида Кубок Стэнли Алексей Ковалев Вячеслав Козлов НХЛ рекорды Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко провел 118-й матч в плей-офф НХЛ.

Форвард «Флориды» забил гол в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8, 3-1). 

Теперь в активе Владимира Тарасенко 118 игр и 73 (49+24) очка в плей-офф в карьере.

Он повторил достижение Вячеслава Козлова (118), разделив с ним 11-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди россиян.

10-е место занимает Алексей Ковалев (123). Рекордсмен – Сергей Федоров (183).

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1 комментарий
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Следующий гол будет юбилейным 50-м в карьере в плей-офф. И пусть он будет победным в следующем 5-м матче финала!!!
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