Тарасенко вышел на 11-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Козлова
Владимир Тарасенко провел 118-й матч в плей-офф НХЛ.
Форвард «Флориды» забил гол в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8, 3-1).
Теперь в активе Владимира Тарасенко 118 игр и 73 (49+24) очка в плей-офф в карьере.
Он повторил достижение Вячеслава Козлова (118), разделив с ним 11-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди россиян.
10-е место занимает Алексей Ковалев (123). Рекордсмен – Сергей Федоров (183).