Тарасенко – 4-й россиянин в истории НХЛ с 5+ голами в финалах Кубка Стэнли

Владимир Тарасенко – 4-й россиянин в истории НХЛ с 5+ голами в финалах НХЛ.

Форвард «Флориды» отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (1:8, 3-1).

На счету россиянина стало 9 (5+4) очков в 21 игре в текущем плей-офф при полезности «+5».

Гол стал для Тарасенко 5-м за карьеру в рамках финалов Кубка Стэнли (в 11 играх). В 2019 году он трижды отличился за «Сент-Луис» в 7 играх в победной серии с «Бостоном».

Рекорд среди россиян по числу голов в финалах делят (8 в 17 играх, все – за «Детройт») и (8 в 25, «Питтсбург»). В топ-3 также входит (6 в 22, «Тампа»).

опередил (4 в 6, «Колорадо»), Алексея Ковалева (4 в 7, «Рейнджерс») и Сергея Брылина (4 в 23, «Нью-Джерси»).

В топ-5 лучших снайперов финалов плей-офф в истории НХЛ входят исключительно игроки, выступавшие за «Монреаль» (частично или полностью в эпоху Оригинальной Шестерки). Это Морис Ришар (34 в 58), Жан Беливо (30 в 64), Берни Джеффрион (24 в 53), Иван Курнуайе (21 в 50) и Анри Ришар (21 в 65).