Экс-тренер «Амура» Йортикка: «Почему Финляндия побеждала? 30 игроков в КХЛ. Финская лига даже близко не стоит. У нас нет конкурентного преимущества»
Ханну Йортикка связал трудности сборной Финляндии с отсутствием игроков в КХЛ.
Финская команда на двух чемпионатах мира подряд – в 2023 и 2024 году – завершила выступление в четвертьфинале.
«Почему мы побеждали [на международных турнирах в период с 2019 по 2022 год]? У нас было 30 игроков в КХЛ, а теперь их в сборной заменили молодые хоккеисты.
Многие люди не видят сути этой проблемы. Сейчас у нас в основном играют хоккеистов из финской лиги. У нас нет конкурентного преимущества.
КХЛ – это мужская, физическая, силовая лига, где играло не так много юниоров.
Финская лига по уровню не стоит даже близко с КХЛ», – передает Iltalehti слова бывшего главного тренера «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикки.
Финский клуб «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ в 2022 году.
тогда им нужно больше игроков делегировать в австрийскую лигу (или альпийскую?), чтобы больше не влетать австрии
тренера нужно ставить нормального, а не менять по кругу сбитых лыжников
Регулярно читаю, где какой то советский или российский деятель говорит о нашей лиге по сравнению со Швейцарской, Немецкой или Финской, что КХЛ намного лучше. В комментариях к этим новостям дружная атмосфера высмеивания КХЛ, к примеру: https://www.sports.ru/hockey/1116092542-andrej-nazarov-xokkej-v-finlyandii-nachal-zagibatsya-kak-tolko-v-kxl-p.html