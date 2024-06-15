Экс-тренер «Амура» Йортикка: «Почему Финляндия побеждала? 30 игроков в КХЛ. Финская лига даже близко не стоит. У нас нет конкурентного преимущества»

Ханну Йортикка связал трудности сборной Финляндии с отсутствием игроков в КХЛ.

Финская команда на двух чемпионатах мира подряд – в 2023 и 2024 году – завершила выступление в четвертьфинале.

«Почему мы побеждали [на международных турнирах в период с 2019 по 2022 год]? У нас было 30 игроков в КХЛ, а теперь их в сборной заменили молодые хоккеисты.

Многие люди не видят сути этой проблемы. Сейчас у нас в основном играют хоккеистов из финской лиги. У нас нет конкурентного преимущества.

КХЛ – это мужская, физическая, силовая лига, где играло не так много юниоров.

Финская лига по уровню не стоит даже близко с », – передает Iltalehti слова бывшего главного тренера « » и «Адмирала» .

Финский клуб « » вышел из состава участников КХЛ в 2022 году.