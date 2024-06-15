Экс-тренер «Амура» Йортикка: «Почему Финляндия побеждала? 30 игроков в КХЛ. Финская лига даже близко не стоит. У нас нет конкурентного преимущества»

Теги Амур Сборная Финляндии по хоккею чемпионат Финляндии Йокерит КХЛ ЧМ по хоккею Ханну Йортикка Хоккей

Ханну Йортикка связал трудности сборной Финляндии с отсутствием игроков в КХЛ.

Финская команда на двух чемпионатах мира подряд – в 2023 и 2024 году – завершила выступление в четвертьфинале.

«Почему мы побеждали [на международных турнирах в период с 2019 по 2022 год]? У нас было 30 игроков в КХЛ, а теперь их в сборной заменили молодые хоккеисты.

Многие люди не видят сути этой проблемы. Сейчас у нас в основном играют хоккеистов из финской лиги. У нас нет конкурентного преимущества.

КХЛ – это мужская, физическая, силовая лига, где играло не так много юниоров.

Финская лига по уровню не стоит даже близко с КХЛ», – передает Iltalehti слова бывшего главного тренера «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикки.

Финский клуб «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ в 2022 году.

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15 комментариев
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Неправильный финн, все (юзеры спортса) же знают что КХЛ это колхозлига и дно.
+26
-8
+18
Ответ ivanzhu90
Неправильный финн, все (юзеры спортса) же знают что КХЛ это колхозлига и дно.
Колхозлига она из-за вседозволенности СКА и прочих. Из-за фиктивного потолка зарплат. Ну и из-за сравнений с НХЛ. В сравнении с лигами Финляндии, Швеции и Чехии КХЛ, разумеется, намного лучше
+18
-4
+14
Первый финнский иноагент)
+13
-1
+12
В чем же тогда Ханну видит причины неудач российской сборной за тот же период времени? Л-логика
+9
-3
+6
Ответ bolshovandrey
Колхозлига она из-за вседозволенности СКА и прочих. Из-за фиктивного потолка зарплат. Ну и из-за сравнений с НХЛ. В сравнении с лигами Финляндии, Швеции и Чехии КХЛ, разумеется, намного лучше
Заметно, когда сборная России в финале олимпиады мучилась с игроками немецкой DEL лиги.
+6
-2
+4
Какой то необычно адекватный финн - в последнее время такие редко встречаются.
+4
-1
+3
ну конечно.
тогда им нужно больше игроков делегировать в австрийскую лигу (или альпийскую?), чтобы больше не влетать австрии

тренера нужно ставить нормального, а не менять по кругу сбитых лыжников
+1
0
+1
Ответ ivanzhu90
Неправильный финн, все (юзеры спортса) же знают что КХЛ это колхозлига и дно.
Колхозлига она прежде всего потому что на хоккее зарабатывают, а не тратят на него налоги своих граждан( пусть и колхозников)
+2
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+1
Сейчас объявят иноагентом, заморозят счета, наложат арест на имущество и депортируют в Россию...
0
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0
Ответ bolshovandrey
Колхозлига она из-за вседозволенности СКА и прочих. Из-за фиктивного потолка зарплат. Ну и из-за сравнений с НХЛ. В сравнении с лигами Финляндии, Швеции и Чехии КХЛ, разумеется, намного лучше
Какая то слабая вседозволенность, за 15 сезонов 2 чемпионства, последний раз 7 лет назад. Вот это "вседозволенность".
Регулярно читаю, где какой то советский или российский деятель говорит о нашей лиге по сравнению со Швейцарской, Немецкой или Финской, что КХЛ намного лучше. В комментариях к этим новостям дружная атмосфера высмеивания КХЛ, к примеру: https://www.sports.ru/hockey/1116092542-andrej-nazarov-xokkej-v-finlyandii-nachal-zagibatsya-kak-tolko-v-kxl-p.html
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Ответ Виктор Гри
Колхозлига она прежде всего потому что на хоккее зарабатывают, а не тратят на него налоги своих граждан( пусть и колхозников)
Т.е. тебе не важен сам хоккей, а только вопрос денег, кто и сколько зарабатывает?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какой то необычно адекватный финн - в последнее время такие редко встречаются.
Осторожнее. Ротенберг читает тут новости
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