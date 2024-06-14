«Колорадо» подписал лучшего снайпера плей-офф SHL Инналу (11 шайб в 14 играх) на год. Финн не был задрафтован

«Колорадо» подписал лучшего снайпера плей-офф SHL Йере Инналу.

Контракт новичка с 26-летним финским нападающим рассчитан на один сезон. Он не был задрафтован клубами .

В минувшем сезоне Иннала выступал за «Фрелунду» в чемпионате Швеции и набрал 28 (16+12) очков в 42 играх в регулярном чемпионате.

В плей-офф добавил 15 (11+4) баллов в 14 играх и стал лучшим снайпером турнира, несмотря на вылет команды в полуфинале.

Также нападающий выступил за сборную на ЧМ 2024 в Чехии – 8 игр и 5 (2+3) очков.