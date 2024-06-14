Маршессо отдал бы Баркову «Конн Смайт»: «Было бы заслуженно. Невероятный лидер. Он один из особенных хоккеистов в НХЛ, делающий лучше всех вокруг себя»

Джонатан Маршессо считает, что Александр Барков выиграть «Конн Смайт Трофи».

« » ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли против « ».

Капитан «Пантерс» набрал 21 (7+14) балл в 20 матчах плей-офф.

«Я однозначно отдал бы приз Баркову. Я играл вместе с ним во «Флориде».

Невероятный парень, невероятный лидер. Посмотрите на его рабочую этику как на льду, так и вне его.

Он один из тех особенных хоккеистов в , которые делают лучше всех вокруг себя. Тот факт, что сейчас он получает большое признание, весьма впечатляет.

Я очень рад за него. Он был одним из моих хороших друзей во «Флориде».

Поэтому [получение им приза] было бы действительно заслуженно», – сказал нападающий « » Джонатан Маршессо, который выиграл «Конн Смайт Трофи» в 2023 году.