Драйзайтль остался без очков в 3 играх с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. У него 9 бросков в створ и «минус 2»

Леон Драйзайтль остался без очков в 3 играх с «Флоридой» в финале.

Форвард « » не отметился результативными действиями в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (3:4, 0-3).

В активе немецкого нападающего 28 (10+18) очков в 21 игре в текущем плей-офф.

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду.

В трех играх в финале у 9 бросков в створ при полезности «минус 2» и 2 минутах штрафа (получил их за удар в голову, который нанес Александру Баркову во 2-м матче).