Драйзайтль остался без очков в 3 играх с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. У него 9 бросков в створ и «минус 2»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль остался без очков в 3 играх с «Флоридой» в финале.

Форвард «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (3:4, 0-3). 

В активе немецкого нападающего 28 (10+18) очков в 21 игре в текущем плей-офф.

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду. 

В трех играх в финале у Драйзайтля 9 бросков в створ при полезности «минус 2» и 2 минутах штрафа (получил их за удар в голову, который нанес Александру Баркову во 2-м матче). 

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9 комментариев
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поделом)
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Прыгун в высоту, блин!
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Бегунок номер два☝️
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Карма
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Дристнул в самый нужный момент. Красавец)))
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Ответ CHIP26RUS
поделом)
Заслужил Лева
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Ответ Dallas Texas
Соловьев сейчас скажет, что со всеми немцами так будет
Особенно из Далласа
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Ответ Фтемноте
Особенно из Далласа
Около Тампы корабли кубы проплыли! Так что вообще молчи!)
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