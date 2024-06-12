Драйзайтль избежал дисквалификации за удар Баркова

Леон Драйзайтль избежал дисквалификации за удар Александра Баркова.

Капитан «Пантерс» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф с « » (4:1, 2-0).

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» .

Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.

Как сообщает TSN, лига решила, что этот эпизод не требует дополнительного наказания для Драйзайтля. Таким образом, он сыграет в третьем матче финальной серии, который пройдет в Эдмонтоне в четверг.

Форвард «Эдмонтона» Кэррик оштрафован на 2,2 тысячи долларов. Он нанес Куликову удар клюшкой между ног