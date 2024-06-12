Драйзайтль избежал дисквалификации за удар Баркова

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль избежал дисквалификации за удар Александра Баркова.

Капитан «Пантерс» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0). 

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.

Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.

Как сообщает TSN, лига решила, что этот эпизод не требует дополнительного наказания для Драйзайтля. Таким образом, он сыграет в третьем матче финальной серии, который пройдет в Эдмонтоне в четверг. 

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12 комментариев
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Судьи всегда за Мака и Драйза, они могут на льду наверно физически убить игрока противника, а ким максимум 2+2 дадут. Мерзко видеть когда такую грязную, отстойную и самую ненавидимую команду всей НХЛ тащат к кубку. Надеюсь сломают Драйза и Мака сразу с начала 3 игры. Судьи считают, что за это максимум 2 минуты дают.
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За грязь от лица Кэррика и Драйзайтля нефтяникам воздастся. Главное Флориде не поддаваться на провокации и играть в свой хоккей
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Какой сюрприз, ну надо же) Бить в голову локтем в прыжке можно! (если ты звезда, конечно)
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Пару раз хорошо хитануть немца, но без грязи и вынести нефть на выезде - вполне достойный ответ
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Пусть немец прочувствует теперь каждый хит кошек, жалеть его теперь вряд-ли кто будет. А лучше закрыть эту серию в ближайшие 2 матча
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Жаль, заслужил игру посидеть в скрэтче, видимо Флорида выпустит Лоренца и Казинса, чтобы выместить злость.
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Выпустить какого-нибудь левого типа ахловца, чтоб звездюлей дал нормальных.
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Мерзкая несправедливость 😤
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Люди не хотят этого говорить, но часть команд в плей-офф пытается навредить каждому игроку другой команды. Чем больше парней вы уничтожите, тем больше у вас преимущества.
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Наказанием Драйзайтля будет наблюдение крупным планом за тем как Барков поднимает над головой!
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