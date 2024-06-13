Драйзайтль об ударе Баркову в голову: «Я подловил его в неудачной позиции. Я не тот игрок, кто играет с намерением травмировать»

Леон Драйзайтль прокомментировал силовой прием против Александра Баркова.

Капитан «Флориды» не доиграл до конца второй матч финальной серии Кубка Стэнли (1:4, 0-2) после удара форварда « » в голову в третьем периоде.

Немецкий игрок был удален на две минуты.

«В первую очередь, думаю, мы все знаем, что я не тот хоккеист, кто играет с намерением кого-либо травмировать любыми способами.

Я не тот игрок, который получает удовольствие от этой части хоккея, травмируя других.

Я подловил его в неудачной позиции. Не могу не подчеркнуть, что я не из тех, кто играет в хоккей, желая нанести травму [другим]», – сказал .