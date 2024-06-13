Драйзайтль об ударе Баркову в голову: «Я подловил его в неудачной позиции. Я не тот игрок, кто играет с намерением травмировать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль прокомментировал силовой прием против Александра Баркова.

Капитан «Флориды» не доиграл до конца второй матч финальной серии Кубка Стэнли (1:4, 0-2) после удара форварда «Эдмонтона» в голову в третьем периоде.

Немецкий игрок был удален на две минуты.

«В первую очередь, думаю, мы все знаем, что я не тот хоккеист, кто играет с намерением кого-либо травмировать любыми способами.

Я не тот игрок, который получает удовольствие от этой части хоккея, травмируя других.

Я подловил его в неудачной позиции. Не могу не подчеркнуть, что я не из тех, кто играет в хоккей, желая нанести травму [другим]», – сказал Леон Драйзайтль.

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ты не подловил! Ты подпрыгнул и целил локтем в голову!
Сегодня в третьем матче , надеюсь , подловят тебя!
+19
-8
+11
Чувак, ты в прыжке ловишь выставленным локтем голову Сани!!! Реально думаешь что все дебилы кроме тебя???
+9
-7
+2
Как нейтральный болельщик. Давайте уж откровенно. Грязный хит с разбега в прыжке с локтя в челюсть Баркову. Был? Был! Представьте то же самое, например, против МакДи. Неужели спустили бы на тормозах?
Удивлен двойными стандартами НХЛ, вроде бы на дворе не 80е. Боссы Нефтяников вмешались или что это было?
Должна была быть дисква 100%
+4
-2
+2
Ответ avr212
Вспоминается анекдот про боксера и его жену. "И тут она раскрылась"))
*тёщу ;)
+3
-2
+1
Вспоминается анекдот про боксера и его жену.
"И тут она раскрылась"))
+4
-4
0
И всё-таки ты прыгал...
+2
-2
0
"Начнем с того, что мне вы точно можете доверять, это все знают..." (с) любой мошенник.
0
0
0
сегодня прилетит ответочка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий