Драйзайтль об ударе Баркову в голову: «Я подловил его в неудачной позиции. Я не тот игрок, кто играет с намерением травмировать»
Леон Драйзайтль прокомментировал силовой прием против Александра Баркова.
Капитан «Флориды» не доиграл до конца второй матч финальной серии Кубка Стэнли (1:4, 0-2) после удара форварда «Эдмонтона» в голову в третьем периоде.
Немецкий игрок был удален на две минуты.
«В первую очередь, думаю, мы все знаем, что я не тот хоккеист, кто играет с намерением кого-либо травмировать любыми способами.
Я не тот игрок, который получает удовольствие от этой части хоккея, травмируя других.
Я подловил его в неудачной позиции. Не могу не подчеркнуть, что я не из тех, кто играет в хоккей, желая нанести травму [другим]», – сказал Леон Драйзайтль.
Сегодня в третьем матче , надеюсь , подловят тебя!
Удивлен двойными стандартами НХЛ, вроде бы на дворе не 80е. Боссы Нефтяников вмешались или что это было?
Должна была быть дисква 100%
"И тут она раскрылась"))