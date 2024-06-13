Форвард «Каролины» Нечас интересен «Чикаго», «Бостону» и «Виннипегу» (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Монреаль Бостон Каролина Чикаго НХЛ Пьер ЛеБрюн Виннипег Мартин Нечас Хоккей

«Чикаго», «Бостон» и «Виннипег» проявляют интерес к Мартину Нечасу.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

1 июля игрок может стать ограниченно свободным агентом.

«К «Каролине» обращались практически все команды лиги. Они попытались сузить список реальных возможностей для потенциального обмена.

Я слышал, что пять-семь команд предлагают интригующие варианты для «Харрикейнс», но ни одна из них не предложила ту цену, которую они хотели бы видеть.

Среди команд, которые интересовались, есть «Виннипег», «Чикаго», «Бостон» и «Монреаль», – сказал ЛеБрюн.

В сезоне-2023/24 Мартин Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету нападающего 9 (4+5) баллов в 11 играх.

Ранее сообщалось, что хоккеист также интересен «Калгари», «Филадельфии», «Юте» и «Сиэтлу».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Классный форвард, усилит любой клуб. Очень бы хотел увидеть его в Рэйнджерс, но к сожалению предложить нам за него нечего. В Чикаго может стать отличным партнёром для Бедарда
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий