Форвард «Каролины» Нечас интересен «Чикаго», «Бостону» и «Виннипегу» (Пьер ЛеБрюн)
«Чикаго», «Бостон» и «Виннипег» проявляют интерес к Мартину Нечасу.
Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
1 июля игрок может стать ограниченно свободным агентом.
«К «Каролине» обращались практически все команды лиги. Они попытались сузить список реальных возможностей для потенциального обмена.
Я слышал, что пять-семь команд предлагают интригующие варианты для «Харрикейнс», но ни одна из них не предложила ту цену, которую они хотели бы видеть.
Среди команд, которые интересовались, есть «Виннипег», «Чикаго», «Бостон» и «Монреаль», – сказал ЛеБрюн.
В сезоне-2023/24 Мартин Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету нападающего 9 (4+5) баллов в 11 играх.
Ранее сообщалось, что хоккеист также интересен «Калгари», «Филадельфии», «Юте» и «Сиэтлу».