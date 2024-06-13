Массажист «Авангарда»: «Ягр много общался с Черепановым. После тренировки: «Леша, пошли! В Нью-Йорке тебя готовым ждут». Уздечку на него – и сзади в сопротивление»

Теги Авангард Рейнджерс Алексей Черепанов Яромир Ягр КХЛ Чемпионат.com Здоровье Хоккей

Массажист «Авангарда» поделился воспоминаниями о работе с Яромиром Ягром.

– Ягр до сих пор играет, а ему 52 года. Что за организм такой уникальный?

– Он очень рациональный. Нигде лишнего не сделает, все для себя, знает свои слабые места. Допустим, сидит он с клюшкой, а к клюшке привязан диск 2-3 кг. И вот он со мной разговаривает, а кистью машет с этой клюшкой, времени не теряет.

Интересно, что он баню не любил. Так, погреться заходил, не парился, как русские. Бегать еще не любил, но у него плоскостопие. А вот велосипед много накручивал. Говорил, что в Америке вся подготовка через велосипед. У нас же старая школа – кроссы, кроссы, всевозможная на земле работа.

Но у него опыт – колоссальный. И он очень много общался с ребятами молодыми, особенно с Черепановым. После тренировки: «Леша, пошли! Ты же в Нью-Йорк поедешь (игрок был задрафтован «Рейнджерс» – прим. Sports), а там тебя готовым ждут, чтобы сразу в основу». Уздечку на него – и сзади в сопротивление.

Так Леша пришел в «Авангард», у него ножки тоненькие, а после Ягра там уже бедро наливалось, мне и мять уже его трудно было. Был мальчишка, а Яромир с ним годик поработал, – сказал массажист «Авангарда» Владимир Иванов.

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1 комментарий
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Одно слово великий! А для Алексея, вообще, как батя был
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