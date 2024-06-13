Макдэвид о 0-2 с «Флоридой»: «У нас уже были неудачи в плей-офф, ничего нового. Мы находили выход из разных ситуаций, есть возможность сделать это и в этой серии»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о серии с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» уступают «Пантерс» со счетом 0-2 в финале Кубка Стэнли. 

– В этом году у нас было много неудач. У нас уже были неудачи в плей-офф. В этом нет ничего нового для этой команды.

– Как вы научились справляться с трудностями и преодолевать их?

– Это исходит из желания победить. Наша команда хочет победить настолько сильно, насколько это возможно.

Я не говорю, что другие команды не хотят побеждать, что «Флорида» не хочет побеждать. Но наша команда находила выход из разных ситуаций, и у нас есть возможность сделать это и в этой серии.

Есть определенная уверенность, которая приходит от осознания того, что мы уже оказывались в трудных ситуациях, добивались успеха и пробивались назад.

Это одна из таких ситуаций. Это не идеальная ситуация, но я с нетерпением жду возможности собраться вместе и найти выход в последний раз, – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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5 комментариев
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Что то игроки Эдмонтона много болтают в последние дни,а вот игроков Флориды вообще не видел интервью,это и к лучшему играть нужно а не болтать- хочется Сергея увидеть с кубком он больше всех это в данный момент заслужил, а макдэвид еще успеет, но это не точно)
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Поезд ушел! Кошки правят балом.
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Ух как разговорился в последнее время, вот что мотивация с Макдональдсом делает с человек, наверное ещё и пожизненно комбо ему на выбор пообещали за победу)))))
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у вас уже весит табличка "EXIT",осталось ее зажечь))))
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У чумазых нет шансов! Максимум одну игру зацепят при диком везении. Удивляет как они вообще попалим в финал!? Похоже душу дьяволу продали..
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