Андрей Коваленко о Кубке Стэнли: «Трудно поверить в канадский сценарий, «Флорида» – фаворит. У Канады вообще в последние десятилетия не особо получается. Лимит везения исчерпал «Монреаль», похоже»

Андрей Коваленко поделился мыслями о серии «Эдмонтона» с «Флоридой» в плей-офф.

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли-2024 с «Ойлерс» со счетом 2-0.

– В «Эдмонтон» не верите?

– В НХЛ все возможно, но пока « » – очевидный фаворит.

Вообще у Канады в последние десятилетия в НХЛ не особо получается. Похоже, весь лимит везения исчерпал последний канадский обладатель Кубка Стэнли – « ».

Помню, как в сезоне-1993 он чудом заскочил в плей-офф, но прошел наш « », явного лидера конференции. А потом начались другие чудеса – большая серия побед «Монреаля» в овертаймах. В итоге – .

Пока мне трудно поверить в канадский сценарий. Многое покажет третий матч, « » обязан его брать, поскольку 0-3 в финале – это практически приговор, – сказал экс-нападающий клубов НХЛ Андрей Коваленко.