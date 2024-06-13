Андрей Коваленко о Кубке Стэнли: «Трудно поверить в канадский сценарий, «Флорида» – фаворит. У Канады вообще в последние десятилетия не особо получается. Лимит везения исчерпал «Монреаль», похоже»

Теги Монреаль Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Андрей Коваленко НХЛ Квебек Хоккей

Андрей Коваленко поделился мыслями о серии «Эдмонтона» с «Флоридой» в плей-офф.

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли-2024 с «Ойлерс» со счетом 2-0.

– В «Эдмонтон» не верите?

– В НХЛ все возможно, но пока «Флорида» – очевидный фаворит.

Вообще у Канады в последние десятилетия в НХЛ не особо получается. Похоже, весь лимит везения исчерпал последний канадский обладатель Кубка Стэнли – «Монреаль».

Помню, как в сезоне-1993 он чудом заскочил в плей-офф, но прошел наш «Квебек», явного лидера конференции. А потом начались другие чудеса – большая серия побед «Монреаля» в овертаймах. В итоге – Кубок Стэнли.

Пока мне трудно поверить в канадский сценарий. Многое покажет третий матч, «Эдмонтон» обязан его брать, поскольку 0-3 в финале – это практически приговор, – сказал экс-нападающий клубов НХЛ Андрей Коваленко.

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