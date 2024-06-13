Коньков о Шипачеве: «Он очень хорошо себя проявлял у таких системных тренеров, как Билялетдинов, Крикунов. Это универсальный игрок»

Теги Ак Барс возможные переходы Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Квартальнов Владимир Крикунов Сергей Коньков Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Сергей Коньков высказался о возможном переходе Вадима Шипачева в «Динамо» Минск.

«Шипачев очень хорошо себя проявлял у таких системных тренеров, как Билялетдинов, Крикунов, – это универсальный игрок. Поэтому может здорово себя проявить и у Квартальнова.

Тренеры должны понимать, какие игроки к ним приходят. И важно наделить их теми полномочиями, при которых они будут справляться со своей работой самым лучшим образом.

Есть определенные требования и стандарты, от которых никуда не уйдешь. Их каждый хоккеист должен выполнять. Но в то же время у всех есть индивидуальные сильные стороны, при раскрытии которых игрок может сделать гораздо больше.

Если в Минске все это сойдется, то Шипачев может здорово помочь команде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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1 комментарий
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Вадик уже нигде себя не проявит...если только суммой контракта)
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