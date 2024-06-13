Коньков о Шипачеве: «Он очень хорошо себя проявлял у таких системных тренеров, как Билялетдинов, Крикунов. Это универсальный игрок»

Сергей Коньков высказался о возможном переходе Вадима Шипачева в «Динамо» Минск.

«Шипачев очень хорошо себя проявлял у таких системных тренеров, как , , – это универсальный игрок. Поэтому может здорово себя проявить и у .

Тренеры должны понимать, какие игроки к ним приходят. И важно наделить их теми полномочиями, при которых они будут справляться со своей работой самым лучшим образом.

Есть определенные требования и стандарты, от которых никуда не уйдешь. Их каждый хоккеист должен выполнять. Но в то же время у всех есть индивидуальные сильные стороны, при раскрытии которых игрок может сделать гораздо больше.

Если в Минске все это сойдется, то может здорово помочь команде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.