Жан-Себастьян Деа: «Игра Бобровского невероятна. То, что он делает, – фантастика. Если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли, его могут признать лучшим игроком финала»

Жан-Себастьян Деа высказался об игре Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4:1) во втором матче и ведет 2-0 в финальной серии плей-офф.

Форвард «Нефтехимика» поделился мнением о российских вратарях.

«Думаю, сейчас российские вратари являются лучшими во всем мире. В этом плей-офф голкиперы из России показывают нечто невероятное, те же и , к примеру. Сейчас российским голкиперам однозначно нет равных.

Игра Бобровского просто невероятна. То, что он делает, – фантастика. В первой игре финала он тоже шикарно отстоял, сделал несколько классных сейвов и сыграл на ноль.

Думаю, если « » выиграет , то его могут признать лучшим игроком финала. По крайней мере, фактор его игры является определяющим для команды.

Лучший из тех, кто противостоял мне в КХЛ, – это Федотов, который недавно перешел в «Филадельфию». Он невероятно большой, двухметровый, буквально закрывает собой все ворота. Против него было сложнее всего играть», – сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.