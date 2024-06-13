Жан-Себастьян Деа: «Игра Бобровского невероятна. То, что он делает, – фантастика. Если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли, его могут признать лучшим игроком финала»
Жан-Себастьян Деа высказался об игре Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4:1) во втором матче и ведет 2-0 в финальной серии плей-офф.
Форвард «Нефтехимика» поделился мнением о российских вратарях.
«Думаю, сейчас российские вратари являются лучшими во всем мире. В этом плей-офф НХЛ голкиперы из России показывают нечто невероятное, те же Шестеркин и Бобровский, к примеру. Сейчас российским голкиперам однозначно нет равных.
Игра Бобровского просто невероятна. То, что он делает, – фантастика. В первой игре финала он тоже шикарно отстоял, сделал несколько классных сейвов и сыграл на ноль.
Думаю, если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли, то его могут признать лучшим игроком финала. По крайней мере, фактор его игры является определяющим для команды.
Лучший из тех, кто противостоял мне в КХЛ, – это Федотов, который недавно перешел в «Филадельфию». Он невероятно большой, двухметровый, буквально закрывает собой все ворота. Против него было сложнее всего играть», – сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.