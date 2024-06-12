Директор «Эдмонтона» о финале Кубка Стэнли: «Ажиотаж в городе будет повышенным. Болельщики долго ждали этого, нам очень повезло в плей-офф»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Джефф Джексон Хоккей

Директор «Эдмонтона» высказался о восторге болельщиков от финала плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» пробились в решающую серию плей-офф второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет.

В первых двух матчах финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» уступил «Флориде», на данный момент счет в серии 0-2. 14 июня «Ойлерс» дома сыграют с «Пантерс» в третьем матче финальной серии. 

– Как вы оцениваете уровень волнения в Эдмонтоне перед первыми играми финала Кубка Стэнли в городе за последние 18 лет?

– Судя по первым трем раундам и волнению вокруг города, я предполагаю, что ажиотаж будет еще выше.

Люди долго ждали этого момента, и у нас очень страстные болельщики, так что я уверен, что они будут в восторге, что будет отличным подспорьем для нашей команды.

– Что бы значила для вас и для команды победа в Кубке Стэнли, если удастся вернуться в серию и в итоге выиграть?

– Каждый в хоккее стремится к этому 365 дней в году, поэтому оказаться в финале и иметь шанс на победу – это большая удача. Я испытываю огромную благодарность за эту возможность, и нам повезло на этом пути, как, например, в начале плей-офф.

В первом раунде есть 16 действительно хороших команд, во втором – восемь, а в третьем – четыре. Здесь нет легких путей. Наши игроки проявили себя и сыграли невероятно хорошо, наши тренеры проделали отличную работу, и я просто чувствую себя счастливым.

Есть ребята, которые в игре давно, имеют гораздо больше опыта и добились больших успехов, но, возможно, не добрались сюда из-за обстоятельств. Я просто чувствую себя очень счастливым, – сказал генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон. 

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2 комментария
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За Эдмонтон,за Макдевида!
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За Канаду,пришло время поднять кубок над головой, вперёд Эдмонтон!
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