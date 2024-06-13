Деа об уходе из «Металлурга»: «Сложно доказать то, что ты умеешь на льду, когда не играешь. Тем не менее уважаю решение расстаться – это часть бизнеса»

Жан-Себастьян Деа высказался о своем уходе из «Металлурга» по ходу минувшего сезона.

— Как оцените свои выступления в этом сезоне?

— У меня было тяжелое начало сезона, адаптация в «Металлурге» оказалась гораздо сложнее, чем я ожидал. Потом у меня была серьезная травма, после которой я пришел в «Нефтехимик», где вновь почувствовал уверенность на льду.

Определенно, в Нижнекамске я провел более хороший отрезок, чем в Магнитогорске. Лично для меня это не лучший год в карьере, но после одного сезона я лучше узнал лигу, знаю, чего ждать от . Уверен, что следующий год проведу гораздо лучше.

— Нет ли сожаления, что вы ушли из команды, которая выиграла Кубок Гагарина?

— У меня нет ни малейшего сожаления. Я такой человек, который уходит в нужный момент. Возможно, в далеком прошлом я совершал ошибки, которые помешали. В целом я счастлив, что мне представился такой шанс сыграть в КХЛ. Этот год дал мне очень много, и благодаря этому опыту я буду гораздо сильнее в следующем сезоне.

— Можно ли сказать, что травмы помешали вам заиграть в «Металлурге»?

— Да, согласен. Я знаю, что не очень хорошо начал сезон, но после этого еще и получил самую серьезную травму в карьере. Это было тяжелое время для меня в психологическом плане. Очень трудно преодолевать травму вдали от дома, чувствуя себя не очень комфортно. Но я уважаю это решение руководства. Это бизнес, где они тоже хотят преуспевать. Я очень рад, что «Металлург» выиграл Кубок Гагарина в этом году.

— Согласны, что вам дали мало времени в « »?

— У меня был сказочный шанс показать себя после травмы. Когда я вернулся и сыграл всего лишь две игры, то был очень сильно опустошен. Очень сложно доказать то, что ты умеешь на льду, когда ты не играешь. Тем не менее я уважаю решение расстаться, ведь это часть бизнеса, – сказал канадский форвард.