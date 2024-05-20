Александр Кожевников: «Жаль, что с финского антихоккея в КХЛ многие берут пример. Он эффективен только в условиях непрофессионального судейства»

Александр Кожевников высказался о финском стиле хоккея в КХЛ.

– Жаль, что с финского антихоккея в в последние годы многие берут пример. Он эффективен только в условиях непрофессионального судейства, когда пропускается мелкий фол и тем самым допускается притормаживание игры.

Поверьте, как только вся эта мелочь начнет судьями наказываться, финский стиль останется в прошлом. И у меня есть два пожелания для России.

– Какие?

– Во-первых, хочу попросить нашу прессу с юмором относиться к тем горячим финским парням, которые из хоккея делают политику и высасывают все эти гадости про Россию. Ну зачем предоставлять им первые полосы наших газет?

Во-вторых, прошу наших арбитров вернуться к нормальному судейству. Давайте вместе уберем финский хоккей из КХЛ – и возродим наш, атакующий, российский! – заявил двукратный олимпийский чемпион .