Александр Кожевников: «Жаль, что с финского антихоккея в КХЛ многие берут пример. Он эффективен только в условиях непрофессионального судейства»

Теги судьи Сборная Финляндии по хоккею КХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников высказался о финском стиле хоккея в КХЛ.

– Жаль, что с финского антихоккея в КХЛ в последние годы многие берут пример. Он эффективен только в условиях непрофессионального судейства, когда пропускается мелкий фол и тем самым допускается притормаживание игры.

Поверьте, как только вся эта мелочь начнет судьями наказываться, финский стиль останется в прошлом. И у меня есть два пожелания для России.

– Какие?

– Во-первых, хочу попросить нашу прессу с юмором относиться к тем горячим финским парням, которые из хоккея делают политику и высасывают все эти гадости про Россию. Ну зачем предоставлять им первые полосы наших газет?

Во-вторых, прошу наших арбитров вернуться к нормальному судейству. Давайте вместе уберем финский хоккей из КХЛ – и возродим наш, атакующий, российский! – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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12 комментариев
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Это он на Ротенберга что ли намекает?
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заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и незамедлительно выпил!
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Какое же у этого клоуна богатырское здоровье. И гены, судя по дочке, хорошие. Мог бы, наверное, в КХЛ до сих пор играть, если бы не алкоголизм
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И тебя Саша вылечат
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Он бухой?
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Ответ Российский пользователь
Он бухой?
перманентно
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Видимо Кожевников намекает на гражданина Финляндии Романа Ротенберга, тренера питерского СКА, который продвигает антихоккей и также вечно недоволен судьями! Вот такая непростая ситуация местами сложилась в КХЛ! Ну ничего, будем продолжать бороться с оборзевшими финнами, враг будет разбит, победа будет за нами!!!)✊
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Все беды от этих финнов.
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Интересно, как это работает? Создать на люду условия, как для фигуристов. И вот эти мастера фигурного катания приезжают в Казахстан, а там с ними поступают, совсем не как с фигуристами, а как с хоккеистами: толкают, шайбу отбирают, 0-6 обыгрывают. В итоге, выходит Ротенберг и с первой полосы рассказывает, их хоккей не настоящий, правила не те.
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интересно а когда диваны ноют про судейство они вспоминают его слова а диваны?
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Ротенберг поперхнулся .
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Кожевников "Финляндией" отравился?
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