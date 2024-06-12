Рейс «Флориды» в Эдмонтон на 3-й матч финала задерживается из-за муссона

Рейс «Флориды» в Эдмонтон на 3-ю игру финала Кубка Стэнли задерживается.

«Пантерс» обыграли « » (4:1, 2-0) во втором матче финала Кубка Стэнли. Третья игра серии состоится 14 июня.

«Муссон, обрушившийся на Южную Флориду в последние два дня, влияет на рейс «Пантерс» в Эдмонтон. Они задерживаются, но рассчитывают прибыть туда сегодня вечером.

Многие игроки и персонал «Флориды» все еще находятся в спортивном комплексе», – сообщил журналист Джордж Ричардс в соцсетях.