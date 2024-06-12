Валиуллин о системе «Ак Барса»: «Со словом «фарм-клуб» не согласен. Для нас вертикаль КХЛ – ВХЛ – МХЛ и академия – семья. Общая цель – главная команда должна быть сильной»

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о системе клуба.

В минувшем сезоне фарм казанцев в ВХЛ «Нефтяник» стал обладателем Кубка Петрова.

– В этом году мы намеренно переводили сильнейших игроков системы на двусторонние контракты с «Нефтяником», чтобы в нужный момент усилить состав именно с прицелом на плей-офф.

Часть ребят были командированы в «Нефтяник» изначально, до конца декабря у нас была ротация – переводили игроков из команды в команду, смотрели, как они себя могут показать в разных ролях. А перед дедлайном уже полностью определились, кто реально может усилить «Нефтяник».

– Болельщики соперников «Нефтяника» и даже представители клубов были недовольны таким усилением. Писали: «Без игроков «Ак Барса» вы бы не выиграли».

– Но в этом же и есть смысл системы. К тому же ребятам, отправленным в «Нефтяник», максимум по 22 года. Это молодые парни, которые не очень много играли в КХЛ.

Да, они заявили о себе в какой-то момент, но в ВХЛ есть много других команд с сильными составами и из сильных систем. Для «Нефтяника» это тоже риск – у них меняется состав перед плей-офф, новичков нужно вводить в игру, объяснять тактику.

Есть и психологический момент – надо замотивировать игроков, чтобы они не поникли после такой командировки. Просто отправить пятерку в и выиграть – так не работает.

– А как в Альметьевске на это реагировали? Лет 10 назад в «Нефтянике» даже обижались на слово «фарм-клуб». И сама процедура командировок не всех устраивала, не всех могли взять из « »...

– Со словом «фарм-клуб» я тоже не согласен. Для нас вертикаль – ВХЛ – МХЛ и академия – это одна семья и все в нашей системе это понимают. Общая цель тоже всем понятна – «Ак Барс» представляет Татарстан и «Татнефть», главная команда должна быть сильной.

Как этого добиться? Растить сильных игроков, которые хорошо обучены, воспитаны, имеют победный опыт. Сегодня в вертикали каждый понимает свою задачу и роль для системы, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.