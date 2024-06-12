«Ак Барс» поздравил вратаря Ахтямова с женитьбой: «Свадебная тревога! Желаем счастья и благополучия ❤️»

«Ак Барс» поздравил вратаря Артура Ахтямова с женитьбой.

«Свадебная тревога! Поздравляем Артура и его жену Анну! Желаем счастья и благополучия ❤️» – говорится в телеграм-канале казанцев.

В минувшем сезоне 22-летний голкипер провел 17 матчей за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В составе альметьевского « » он выиграл Кубок Петрова, сыграв 21 матч в победном плей-офф.

Фото: телеграм-канал «Ак Барса».