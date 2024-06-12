«Ак Барс» поздравил вратаря Ахтямова с женитьбой: «Свадебная тревога! Желаем счастья и благополучия ❤️»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск светская хроника КХЛ Артур Ахтямов Хоккей

«Ак Барс» поздравил вратаря Артура Ахтямова с женитьбой.

«Свадебная тревога! Поздравляем Артура Ахтямова и его жену Анну! Желаем счастья и благополучия ❤️» – говорится в телеграм-канале казанцев.

В минувшем сезоне 22-летний голкипер провел 17 матчей за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В составе альметьевского «Нефтяника» он выиграл Кубок Петрова, сыграв 21 матч в победном плей-офф. 

Фото: телеграм-канал «Ак Барса». 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий