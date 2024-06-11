Директор «Динамо» о Радулове: «Не договорились по деньгам. Сначала условия устроили обе стороны, но агенты заявили о желании увеличить контракт»

Алексей Сопин объяснил, почему Александр Радулов не перешел в «Динамо».

Форвард ранее подписал соглашение с «Локомотивом».

– Давайте поставим точку в вопросе. Почему в московское «Динамо» не перешел , хотя вы вели переговоры?

– Мы обсуждали с его агентами наше взаимное сотрудничество.

И вроде бы сначала обсудили условия контракта. Но потом сторона хоккеиста сказала, что у них есть желание немного увеличить контракт. А мы уже не могли этого сделать.

То есть ситуация банальная, и мы не договорились по деньгам.

Вроде бы сначала условия устроили обе стороны, но потом агенты озвучили, что они хотели бы видеть больше или базовую, или бонусную часть.

Но это уже выбивалось из нашего общего финансового положения, – сказал спортивный директор московского « » .

«Динамо» само отказалось от Радулова – была договоренность на 50 млн и 5 млн бонусами. Агент попросил увеличить бонусы в 6 раз