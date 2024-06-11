Директор «Динамо» о Радулове: «Не договорились по деньгам. Сначала условия устроили обе стороны, но агенты заявили о желании увеличить контракт»

Теги Алексей Сопин Александр Радулов КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Сопин объяснил, почему Александр Радулов не перешел в «Динамо».

Форвард ранее подписал соглашение с «Локомотивом».

– Давайте поставим точку в вопросе. Почему в московское «Динамо» не перешел Александр Радулов, хотя вы вели переговоры?

– Мы обсуждали с его агентами наше взаимное сотрудничество.

И вроде бы сначала обсудили условия контракта. Но потом сторона хоккеиста сказала, что у них есть желание немного увеличить контракт. А мы уже не могли этого сделать.

То есть ситуация банальная, и мы не договорились по деньгам.

Вроде бы сначала условия устроили обе стороны, но потом агенты озвучили, что они хотели бы видеть больше или базовую, или бонусную часть.

Но это уже выбивалось из нашего общего финансового положения, – сказал спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин.

«Динамо» само отказалось от Радулова – была договоренность на 50 млн и 5 млн бонусами. Агент попросил увеличить бонусы в 6 раз

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну и хорошо:)
+3
0
+3
Да он не нужен Динамо. Там в отличие от Локо есть кому забивать.
+2
0
+2
Ответ КЕША
На месте руководства Динамо я бы не стал раскрывать детали и причины отказа.
Поставили точку. И так по сути все понятно, что запросили много и хорошо, что не согласились
+1
0
+1
На месте руководства Динамо я бы не стал раскрывать детали и причины отказа.
+1
-1
0
30% отката сторону Радулова не устроило..о каком повышении контракта он говорит?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий