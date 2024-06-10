Коньков о Радулове: «Это лидер, вожак, человек, который умеет выигрывать. В «Локомотиве» давно не было такого форварда»

Теги Локомотив Сергей Коньков Александр Радулов КХЛ Хоккей

Сергей Коньков поделился мнением о форварде Александре Радулове.

«Думаю, у Радулова в «Локомотиве» будут те же самые функции, которые он выполнял всю жизнь. Это лидер, вожак, человек, который умеет выигрывать. Александр может создавать моменты. Такого форварда давно не было в ярославской команде.

Радулов – несомненный авторитет, который может не только словами на льду и в раздевалке, но и своим отношением к делу и примером в тренировочном процессе вывести ребят на новый уровень и принести результат команде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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2 комментария
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Комментарий удален пользователем
Что он выйграл то????
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Ответ Tony Norkin
Комментарий удален пользователем
У БиЗ в Салавате взял.
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