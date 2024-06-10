Коньков о Радулове: «Это лидер, вожак, человек, который умеет выигрывать. В «Локомотиве» давно не было такого форварда»

Сергей Коньков поделился мнением о форварде Александре Радулове.

«Думаю, у Радулова в « » будут те же самые функции, которые он выполнял всю жизнь. Это лидер, вожак, человек, который умеет выигрывать. Александр может создавать моменты. Такого форварда давно не было в ярославской команде.

– несомненный авторитет, который может не только словами на льду и в раздевалке, но и своим отношением к делу и примером в тренировочном процессе вывести ребят на новый уровень и принести результат команде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.