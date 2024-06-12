Ротенберг поздравил с Днем России: «Россия – это мечта, вдохновение, честный труд, смелость и величие духа. Это Петр Великий, Пушкин, Менделеев и Гагарин. Горжусь, что родился и живу здесь»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем России.

«С Днем России! Всех граждан нашей страны, всех настоящих патриотов поздравляю с национальным праздником!

У нас великая страна с долгой историей и богатейшей культурой. Россия – это и Александр Невский, и Петр Великий, и Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, и Юрий Гагарин, и Валерий Харламов, и многие другие герои, гении и труженики, которыми мы все гордимся.

Сотни поколений наших соотечественников трудились на благо нашей страны – защищали ее с оружием в руках, создавали великие романы, писали удивительные картины, совершали научные открытия, исследовали природу и покоряли космос.

Россия – это мечта, вдохновение, честный труд, смелость и величие духа. Я горжусь тем, что родился и живу в России. И делаю все от меня зависящее, чтобы наша страна становилась все лучше и лучше. С праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.