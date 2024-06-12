Ротенберг поздравил с Днем России: «Россия – это мечта, вдохновение, честный труд, смелость и величие духа. Это Петр Великий, Пушкин, Менделеев и Гагарин. Горжусь, что родился и живу здесь»

Теги СКА Валерий Харламов КХЛ Роман Ротенберг Юрий Гагарин Хоккей

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем России.

«С Днем России! Всех граждан нашей страны, всех настоящих патриотов поздравляю с национальным праздником!

У нас великая страна с долгой историей и богатейшей культурой. Россия – это и Александр Невский, и Петр Великий, и Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, и Юрий Гагарин, и Валерий Харламов, и многие другие герои, гении и труженики, которыми мы все гордимся.

Сотни поколений наших соотечественников трудились на благо нашей страны – защищали ее с оружием в руках, создавали великие романы, писали удивительные картины, совершали научные открытия, исследовали природу и покоряли космос.

Россия – это мечта, вдохновение, честный труд, смелость и величие духа. Я горжусь тем, что родился и живу в России. И делаю все от меня зависящее, чтобы наша страна становилась все лучше и лучше. С праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А слабо назвать кого-нибудь, кем может гордиться Россия за последние 20 лет ?
+64
-6
+58
Когда Рома был маленький, он каждый вечер ужасно гордился Россией и просился на родину. Вот таким патриотом рос Роман Борисович! С детства за Россию!
+37
0
+37
Ответ Lina Starkova
А слабо назвать кого-нибудь, кем может гордиться Россия за последние 20 лет ?
Ротенбергом
+30
-2
+28
Про честный труд из уст Ротенберга звучит как издевка.
+25
-1
+24
Пушкин был тем, кого сегодня назвали бы опозиционером, как и Лермонтов, Есенин и Маяковский, и все почему то умерли не своей смертью
+14
0
+14
Ответ Голуби в траве
А до этого где жил?
С пацанами
+9
0
+9
Вся суть современной России: обмазываться достижениями прошлого, рассказывать сказки про супер будущее и терпеть в настоящем.

Кстати любой наркоман переживает нечто подобное, когда вспоминает как было хорошо до того, как подсел, и как будет классно, когда бросит.
+11
-2
+9
Миллионер -еврей ,конечно радуется.Я,бы тоже радовался.Столько денег.Давно известно выражение,капиталы делаются либо на становлении страны,либо на разрушении. Всякие Миллеры,Вротенберги,Назарбаеву,Кадырова,Карлики(если что я не про того карлика,хотя…),успешно делают деньги на разрушении
+8
0
+8
Ответ McRothenberg
Когда Рома был маленький, он каждый вечер ужасно гордился Россией и просился на родину. Вот таким патриотом рос Роман Борисович! С детства за Россию!
Попивая свежевыжатый сок и заедая мясом краба.
+6
-1
+5
А до этого где жил?
+5
0
+5
Конюху, убирающему навоз, кажется, что нет ничего страшнее, чем мир без лошади. Любая попытка объяснить ему, как безобразно существование человека, всю жизнь сгребающего горячее дерьмо, — идиотизм.
Генри Миллер
+4
0
+4
Добавьте тег #вротемберг и возможность фильтра по тэгу!
+3
0
+3
Стыд, а не гордость
+4
-1
+3
Гордится, что родился и пилит бабло здесь?
+4
-1
+3
Он ещё сам не проснулся, а пафосное поздравление от его имени уже опубликовали...
+4
-1
+3
Ответ Lina Starkova
А слабо назвать кого-нибудь, кем может гордиться Россия за последние 20 лет ?
Можно мной )
+2
0
+2
Так-то с праздником всех любителей хоккея на этой ветке....Но гордиться в данное время не чем, к сожалению.......
+3
-1
+2
Мне кажется, все государственные празднике в стране придумали для того, чтобы нас с ними пафосно поздравлял Ротенберг!
+2
-1
+1
Ответ postblueink
Маяковский точно нет.
Слышал версию что он разочаровался в революции и находился под присмотром компетентных органов, от того и застрелился, не знаю насколько это правда
+1
0
+1
Кем он себя возомнил, поздравляя нас?
+1
0
+1
Про какой честный труд он глаголит?
+1
0
+1
Ответ Александр Едуков
Ротенбергом
Абрамовичем,Якубовичем и т.д.
+1
0
+1
Ответ Lina Starkova
А слабо назвать кого-нибудь, кем может гордиться Россия за последние 20 лет ?
За 30 с лишним
+2
-1
+1
"Честный труд.... " я аж поперхнулся. А так нормально сказал очередной лозунг. Из книг В. И. Ленина он эти цитаты берёт ведь сам бы не допер.
+1
0
+1
А теперь марш на процедуры..
+2
-1
+1
Ответ Lina Starkova
А слабо назвать кого-нибудь, кем может гордиться Россия за последние 20 лет ?
Дуров? Тиньков?
+3
-2
+1
Ответ GucciGuilty
Новоселов работает в университете в Манчестере, а Перельман - в Нью-Йорке.
Новоселов получил свое образование в МФТИ и всю раскрутку труда всей своей жизни ( речь про графен) начал , еще работая в России.
Про Гришку Перельмана -- вообще смешно. История с работой в Нью-Йорке уже давно покрылась плесенью, да и отношение к трудам по теореме Пуанкарэ, она никакого не имеет. Живет он все так же с мамой в Купчино уже 40 лет подряд , правда с 2014 , поговаривают, переодически раз в годик, начал летать в Швецию на неопределенное время
0
0
0
Ответ Pavel Morozov
Константин Новосёлов, Григорий Перельман. Так вам для начала, хотя откуда вам знать кто это
Ага, особенно с учетом того, что основная научная карьера Новосёлова начала развиваться после того, как он на Запад уехал в конце 90-х.
У Перельмана примерно такая же история по сути, с той разницей, что живёт здесь, но из всех привластных научных организаций ещё в 00-е вышел.
0
0
0
Ответ Александр Едуков
Попивая свежевыжатый сок и заедая мясом краба.
И еще убегая от албанцев босиком
0
0
0
Ответ Savardus
Навальный, Муратов
:D :D :D
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий