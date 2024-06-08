Кожевников о Ротенберге в СКА: «Зачем его менять? Он растет как тренер. А то, что на него наезжают, это просто зависть»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников считает, что Роман Ротенберг растет как тренер.

Вчера стало известно, что Ротенберг остался главным тренером СКА по решению совета директоров клуба. 

«Нет ничего удивительного в том, что Ротенберг остается. А зачем его менять? Он устраивает всех, хорошо работает, ищет игроков. Но главное, что он работает, создает хорошую команду, подбирает сильных игроков. Менеджерский талант у него есть – это самое главное.

У Ротенберга сильный штаб, в котором собраны хорошие специалисты. Он растет как тренер. А то, что на него наезжают, это просто зависть. Посмотрим на СКА в следующем сезоне. Они делают на него серьезную ставку», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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20 комментариев
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Да конечно пускай дальше растёт...
Только в Ска пожалуйста..........
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Но рост то как мы узнали не так давно может быть и отрицательным
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Растёт, убивая хоккей. Случится тот день, когда нас выпустят на международный уровень. Вот тогда и всё встанет на свои места
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Вся страна завидует Ротенбергу. Как сыр в масле купается . Хоть ска еще десять раз обосрется - совет директоров в едином порыве поддержит и подставит свое плечо . В прошлом году вылетев от ЦСКА, чуть не плача , Ротенберг заявил : «У них чемпионское окно закрылось , а у нас открывается». В этом году снова вылетел как пробка из бутылки от Автомобилиста и тишина. Какие-то таблицы с горя парень начал рисовать и по традиции собирать крошки со стола ЦСКА- любят в ска воспитанников и игроков из Москвы. Своих то нет десятилетиями . Двукратный олимпийский чемпион Кожевников поддержал «олимпийского чемпиона» Ротенберга (правда непонятно , кто Роману Борисовичу такое звание присвоил).
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Ротен это не Хартли его не покритикуешь.
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Знатно .. лизнул . Правдоруб
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Все кто не болеет за СКА должны наоборот радоваться. Пока Роман Борисович рулит, СКА будет каждый год прибавлять, точечно усиляться, но кубок Гагарина будут брать другие.
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Саня, вы сударь в холуя превратились. Однако!
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Ответ f0mk4
Мы живем в самой прекрасной стране в мире, а остальные страны нам завидуют (с)
На свете*)
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Завидуют ему и говорят об этом только те,у которых ума ещё меньше чем у Ротенберга
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>это просто зависть.

Тимати ещё возьмите в свою команду
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Он устраивает всех, хорошо работает, ищет игроков. Отсосал, Скотти Боуэн?!
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Вот и Александр Викторович пополнил ряды подпевал Ротенберга.
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Кожева подтвердил Ротенбергу, перевод дошёл, предыдущий наезд был из-за зависти
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Зависть из-за отсутствия побед. Сколько же завистников у Разина? И не сосчитаешь:)))
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Обычный человек: не может расти в специальности с образованием и опытом,, потому что на нормальных должностях кумовство
Ротенберг: растет, как тренер в самом богатом хоккейном клубе, являясь фиерическим буратиной в этой сфере, потому что на нормальных должностях кумовство

Ни какой зависти. Просто наши реалии.
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Люди какие то у нас в стране не правильные. Всё ему прямо из-за видовались.
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открыл нам глаза. оказывается ему завидуют
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Мы живем в самой прекрасной стране в мире, а остальные страны нам завидуют (с)
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Ответ Олег
Да конечно пускай дальше растёт... Только в Ска пожалуйста..........
Конечно он будет только в ска... Навряд ли он сбежит от такой кормушки..
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