Кожевников о Ротенберге в СКА: «Зачем его менять? Он растет как тренер. А то, что на него наезжают, это просто зависть»
Александр Кожевников считает, что Роман Ротенберг растет как тренер.
Вчера стало известно, что Ротенберг остался главным тренером СКА по решению совета директоров клуба.
«Нет ничего удивительного в том, что Ротенберг остается. А зачем его менять? Он устраивает всех, хорошо работает, ищет игроков. Но главное, что он работает, создает хорошую команду, подбирает сильных игроков. Менеджерский талант у него есть – это самое главное.
У Ротенберга сильный штаб, в котором собраны хорошие специалисты. Он растет как тренер. А то, что на него наезжают, это просто зависть. Посмотрим на СКА в следующем сезоне. Они делают на него серьезную ставку», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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Ротенберг: растет, как тренер в самом богатом хоккейном клубе, являясь фиерическим буратиной в этой сфере, потому что на нормальных должностях кумовство
Ни какой зависти. Просто наши реалии.