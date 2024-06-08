Канарейкин о Ротенберге в СКА: «Если совет директоров утвердил тренера, значит, верит в него. У него пятилетний контракт, работа продолжается»

Федор Канарейкин прокомментировал сохранение поста Романом Ротенбергом.

Вчера стало известно, что остался главным тренером СКА по решению совета директоров клуба.

«Если совет директоров утвердил тренера, значит, он верит в него. У него пятилетний контракт. Он, по-моему, отработал только первый год. Работа продолжается.

Понятное дело, что минувший сезон не удался. Команда была нацелена на победу в Кубке Гагарина. В СКА идет селекция, смена направления. Если в прошлом сезоне мы видели, что команда была нацелена на омоложение, в общем-то, все российские таланты собирались в ней и создавали команду, то в этом межсезонье мы видим, что группа опытных игроков пополнили состав команды: и , и .

Я думаю, что это не окончательный состав. Мы видим, что руководство проводит небольшую перестройку в команде, хочет создать сплав опыта и молодости, что в итоге должно принести положительный результат, который нацелит команду на победу в Кубке Гагарина», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.