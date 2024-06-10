Ротенберг заявил о создании приложения «Онлайн-тренер СКА»: «Первый подобный проект, целиком и полностью созданный в России!»
Роман Ротенберг рассказал о появлении приложения для тренеров и хоккеистов СКА.
«Нынешнее межсезонье СКА войдет в историю! Наш клуб разработал приложение «Онлайн-тренер СКА».
Тренеры и хоккеисты СКА получили доступ к уникальным инновационным технологиям. Это первый подобный проект, целиком и полностью созданный в России!
Теперь все наши игроки будут получать планы тренировок прямо в свои телефоны. Приложение позволяет тренерам создавать как групповые, так и индивидуальные планы – и по нагрузкам, и по питанию. Расписано все, вплоть до времени, когда нужно принимать нутриенты.
Разумеется, есть и обратная связь – хоккеисты заносят в приложение итоги тестов, контрольные показатели, результаты взвешивания и многое другое. Если кто-то пропустил тренировку или забыл взвеситься – приложение напомнит уведомлением.
Тренерский штаб в режиме онлайн получает всю информацию о состоянии хоккеистов, даже если они находятся в отпуске!
При этом мы остаемся на связи во внутреннем мессенджере – можно переписываться и созваниваться по видеосвязи. Это удобно, потому что в нашем приложении мы обсуждаем только тренировочный процесс, не отвлекаясь на лишнюю информацию.
Как я всегда говорю – в хоккее важны даже мельчайшие детали.
Наше новое приложение помогает улучшить все до мелочей. Работаем дальше. Теперь вместе с «Онлайн-тренером СКА» – написал главный тренер клуба Роман Ротенберг.
Авто ведёт 2:1.
Тайм-аут.
Хоккеисты подъезжают к скамейке и смотрят в смартфоне схему игры 6х5, которую разработал Великий Р-800.
Бггг
Это называется "двухфакторная аутентификация".
Хочет с вами уединиться
Утром:
1) Пресс качат
2) Бегит
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Вечером:
1) Пресс качат
2) Бегит
3) Турник
4) Анжуманя
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