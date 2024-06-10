Ротенберг заявил о создании приложения «Онлайн-тренер СКА»: «Первый подобный проект, целиком и полностью созданный в России!»

Теги СКА КХЛ интернет Роман Ротенберг технологии Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о появлении приложения для тренеров и хоккеистов СКА.

«Нынешнее межсезонье СКА войдет в историю! Наш клуб разработал приложение «Онлайн-тренер СКА».

Тренеры и хоккеисты СКА получили доступ к уникальным инновационным технологиям. Это первый подобный проект, целиком и полностью созданный в России!

Теперь все наши игроки будут получать планы тренировок прямо в свои телефоны. Приложение позволяет тренерам создавать как групповые, так и индивидуальные планы – и по нагрузкам, и по питанию. Расписано все, вплоть до времени, когда нужно принимать нутриенты.

Разумеется, есть и обратная связь – хоккеисты заносят в приложение итоги тестов, контрольные показатели, результаты взвешивания и многое другое. Если кто-то пропустил тренировку или забыл взвеситься – приложение напомнит уведомлением.

Тренерский штаб в режиме онлайн получает всю информацию о состоянии хоккеистов, даже если они находятся в отпуске!

При этом мы остаемся на связи во внутреннем мессенджере – можно переписываться и созваниваться по видеосвязи. Это удобно, потому что в нашем приложении мы обсуждаем только тренировочный процесс, не отвлекаясь на лишнюю информацию.

Как я всегда говорю – в хоккее важны даже мельчайшие детали.

Наше новое приложение помогает улучшить все до мелочей. Работаем дальше. Теперь вместе с «Онлайн-тренером СКА» – написал главный тренер клуба Роман Ротенберг.

40 комментариев
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30 секунд до конца матча.
Авто ведёт 2:1.
Тайм-аут.
Хоккеисты подъезжают к скамейке и смотрят в смартфоне схему игры 6х5, которую разработал Великий Р-800.
Бггг
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Роман Борисыч, ты ж мой хороший))))
+19
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Раньше просто в телеге/ватсапе скидывали план тренировок, а теперь для этого отдельное приложение сделали? И сколько рекламных роликов о величии Газпрома нужно просмотреть до загрузки плана тренировок?
+18
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+17
Ответ papadok
То-то игроки рады. Мало его на тренировках, еще и в телефоне.
"ПриФфетик))))))) ЭтО Рома-онЛайн))))))))) чИвО ни спиш?))))))"
+15
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Онлайн-Ротенберг
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IRoten
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Папа купил Роме новую игрушку)
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То-то игроки рады. Мало его на тренировках, еще и в телефоне.
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Дальше ждем вживление микрочипа в мозг игрока.
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Ответ Петрович
Раньше просто в телеге/ватсапе скидывали план тренировок, а теперь для этого отдельное приложение сделали? И сколько рекламных роликов о величии Газпрома нужно просмотреть до загрузки плана тренировок?
Там надо не ролики смотреть, а читать его посты в тг. Тогда откроется доступ ко второму уровню - игра, где наперегонки с "главным тренером" нужно построить систему.

Это называется "двухфакторная аутентификация".
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Уникальные инновационные технологии? Симулятор сына олигарха
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Питер столица изобретений велосипедов.
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Роман 800 м от вас
Хочет с вами уединиться
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Онлайн-тренер РомКо-ко
Утром:
1) Пресс качат
2) Бегит
3) Турник
4) Анжуманя

Вечером:
1) Пресс качат
2) Бегит
3) Турник
4) Анжуманя
5) Гантели
+1
0
+1
Представляю - (условный) Плотников вносит результаты взвешивания и пр. потом на очный сбор является такой понч - типа вчера хорошо поужинал, что-то сразу прибавил )))
+2
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Ответ Mohnatiy
IRoten
Тогда уж с двумя Т)
+2
-1
+1
Лучше назовите «Йосе Марино Онлайн»
+2
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Ну всё, удаляю хомяка, качаю Roten Kombat
+1
0
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В детстве Ротенбергу не покупали тамагочи, потом он вырос и завёл себе много тамогочей
+3
-2
+1
Приложение будет называться iРотен
+1
0
+1
Ответ внучок Бэйхайма
Представляю - (условный) Плотников вносит результаты взвешивания и пр. потом на очный сбор является такой понч - типа вчера хорошо поужинал, что-то сразу прибавил )))
Бггггг
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Ответ Ковид 07.10.52
Питер столица изобретений велосипедов.
Шах и мат лузеры!
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Ответ Влад Безруков
Роман 800 м от вас Хочет с вами уединиться
купит пива, возьмёт в ...
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Ответ La Crosse Bobcats
Роман Борисыч, ты ж мой хороший))))
инновационный наш!
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Я сначала подумал, что он так занялся самоиронией и типа каждый установи приложение сможет дать совет по составу, трансферам, тактике и тд и стать онлайн тренером сосиски, но нет...
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Я уж думал для болел создал приложуху, типа состав и схема по результатам голосования
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онлайнберг
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Объясните ему кто-нибудь, что для этого достаточно группового чата в любом мессенджере 😀
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Как можно быть таким... ?!
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Следующий ход - голограмма Ромы на скамейке СКА с озвучкой от Марио Кассара.
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