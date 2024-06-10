Ротенберг заявил о создании приложения «Онлайн-тренер СКА»: «Первый подобный проект, целиком и полностью созданный в России!»

Роман Ротенберг рассказал о появлении приложения для тренеров и хоккеистов СКА.

«Нынешнее межсезонье СКА войдет в историю! Наш клуб разработал приложение «Онлайн-тренер СКА».

Тренеры и хоккеисты СКА получили доступ к уникальным инновационным технологиям. Это первый подобный проект, целиком и полностью созданный в России!

Теперь все наши игроки будут получать планы тренировок прямо в свои телефоны. Приложение позволяет тренерам создавать как групповые, так и индивидуальные планы – и по нагрузкам, и по питанию. Расписано все, вплоть до времени, когда нужно принимать нутриенты.

Разумеется, есть и обратная связь – хоккеисты заносят в приложение итоги тестов, контрольные показатели, результаты взвешивания и многое другое. Если кто-то пропустил тренировку или забыл взвеситься – приложение напомнит уведомлением.

Тренерский штаб в режиме онлайн получает всю информацию о состоянии хоккеистов, даже если они находятся в отпуске!

При этом мы остаемся на связи во внутреннем мессенджере – можно переписываться и созваниваться по видеосвязи. Это удобно, потому что в нашем приложении мы обсуждаем только тренировочный процесс, не отвлекаясь на лишнюю информацию.

Как я всегда говорю – в хоккее важны даже мельчайшие детали.

Наше новое приложение помогает улучшить все до мелочей. Работаем дальше. Теперь вместе с «Онлайн-тренером СКА» – написал главный тренер клуба .