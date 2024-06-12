58% канадцев не следят или не особо следят за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона». Наименьший интерес – в Квебеке

58% жителей Канады не следят за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона».

Компания Leger опубликовала результаты социологического опроса жителей Канады и США, посвященного финалу Кубка Стэнли между «Флоридой» и « » (2-0 в серии до 4 побед).

В нем приняли участие 1528 канадцев и 1003 американца из разных провинций и штатов.

Согласно результатам опроса, 58% канадцев не обращают на финальную серию плей-офф пристального внимания. В том числе 35% не следят за ней вообще, еще 23% не следят «очень внимательно».

При этом «очень внимательно» следят за финалом 19% опрошенных, еще 23% – «в некоторой степени внимательно».

Среди провинций наибольший интерес финал вызвал в Альберте (следят 58% опрошенных), наименьший – в Квебеке (не следят 70%).

Среди тех канадцев, кто следит за финалом, 83% поддерживают «Эдмонтон», 10% – «Флориду», еще 7% остаются нейтральными.

Что касается американцев, то следят за финалом 27% опрошенных (сумма показателей «очень внимательно» и «в некоторой степени внимательно»), из них 49% поддерживают «Флориду».

Напомним, что канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года, когда трофей удалось завоевать «Монреалю».

7,1 млн зрителей – аудитория 1-го матча финала «Флориды» и «Эдмонтона» в Северной Америке. Рост на 43% по сравнению с прошлым сезоном