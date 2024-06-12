58% канадцев не следят или не особо следят за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона». Наименьший интерес – в Квебеке
58% жителей Канады не следят за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона».
Компания Leger опубликовала результаты социологического опроса жителей Канады и США, посвященного финалу Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (2-0 в серии до 4 побед).
В нем приняли участие 1528 канадцев и 1003 американца из разных провинций и штатов.
Согласно результатам опроса, 58% канадцев не обращают на финальную серию плей-офф НХЛ пристального внимания. В том числе 35% не следят за ней вообще, еще 23% не следят «очень внимательно».
При этом «очень внимательно» следят за финалом 19% опрошенных, еще 23% – «в некоторой степени внимательно».
Среди провинций наибольший интерес финал вызвал в Альберте (следят 58% опрошенных), наименьший – в Квебеке (не следят 70%).
Среди тех канадцев, кто следит за финалом, 83% поддерживают «Эдмонтон», 10% – «Флориду», еще 7% остаются нейтральными.
Что касается американцев, то следят за финалом 27% опрошенных (сумма показателей «очень внимательно» и «в некоторой степени внимательно»), из них 49% поддерживают «Флориду».
Напомним, что канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года, когда трофей удалось завоевать «Монреалю».
7,1 млн зрителей – аудитория 1-го матча финала «Флориды» и «Эдмонтона» в Северной Америке. Рост на 43% по сравнению с прошлым сезоном
О том, что в последние недели проходили игры Кубка Гагарина, известно 22% россиян. Знают о кубке 30% мужчин и 29% граждан 60 лет и старше. Большинство матчей смотрели2% опрошенных, отдельные матчи смотрели 6% респондентов, а 14% не смотрели матчи, но узнавали результаты игр из новостей в СМИ и интернете. Тем не менее большинство наших сограждан (76%) не знали о проведении матчей КХЛ.
Более свежих данных не нашёл, но думаю реальные (не Ротенберговские) цифры будут меньше.
ЗЫ соглашусь с комментариями, что в целом хороший охват аудитории, особенно в Канаде. В США то понятно, рулят бейсбол, баскетбол, американский футбол.