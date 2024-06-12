58% канадцев не следят или не особо следят за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона». Наименьший интерес – в Квебеке

Теги болельщики рейтинги Монреаль Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Квебек Хоккей

58% жителей Канады не следят за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона».

Компания Leger опубликовала результаты социологического опроса жителей Канады и США, посвященного финалу Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (2-0 в серии до 4 побед). 

В нем приняли участие 1528 канадцев и 1003 американца из разных провинций и штатов.

Согласно результатам опроса, 58% канадцев не обращают на финальную серию плей-офф НХЛ пристального внимания. В том числе 35% не следят за ней вообще, еще 23% не следят «очень внимательно». 

При этом «очень внимательно» следят за финалом 19% опрошенных, еще 23% – «в некоторой степени внимательно». 

Среди провинций наибольший интерес финал вызвал в Альберте (следят 58% опрошенных), наименьший – в Квебеке (не следят 70%). 

Среди тех канадцев, кто следит за финалом, 83% поддерживают «Эдмонтон», 10% – «Флориду», еще 7% остаются нейтральными. 

Что касается американцев, то следят за финалом 27% опрошенных (сумма показателей «очень внимательно» и «в некоторой степени внимательно»), из них 49% поддерживают «Флориду». 

Напомним, что канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года, когда трофей удалось завоевать «Монреалю». 

7,1 млн зрителей – аудитория 1-го матча финала «Флориды» и «Эдмонтона» в Северной Америке. Рост на 43% по сравнению с прошлым сезоном

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12 комментариев
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В Квебеке больше надежд возлагают на сборную Франции по-футболу)
+13
0
+13
На самом деле нормальные, даже хорошие для хоккея в Северной Америке цифры.
+12
-4
+8
Нашел на ВЦИОМе за 2021 год.
О том, что в последние недели проходили игры Кубка Гагарина, известно 22% россиян. Знают о кубке 30% мужчин и 29% граждан 60 лет и старше. Большинство матчей смотрели2% опрошенных, отдельные матчи смотрели 6% респондентов, а 14% не смотрели матчи, но узнавали результаты игр из новостей в СМИ и интернете. Тем не менее большинство наших сограждан (76%) не знали о проведении матчей КХЛ.
Более свежих данных не нашёл, но думаю реальные (не Ротенберговские) цифры будут меньше.

ЗЫ соглашусь с комментариями, что в целом хороший охват аудитории, особенно в Канаде. В США то понятно, рулят бейсбол, баскетбол, американский футбол.
+9
-2
+7
70% жителей Флориды не в курсе что у них есть команда НХЛ)
+8
-2
+6
Ответ Вадим Сидоров
70% жителей Флориды не в курсе что у них есть команда НХЛ)
Причём даже 2 команды)
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Пасечник
Кто нибудь знает, у нас можно где нибудь смотреть бейсбол с русским коментатором?
36 студия МЛБ во вконтакте
+1
0
+1
Ответ dmitrii zukov
Нашел на ВЦИОМе за 2021 год. О том, что в последние недели проходили игры Кубка Гагарина, известно 22% россиян. Знают о кубке 30% мужчин и 29% граждан 60 лет и старше. Большинство матчей смотрели2% опрошенных, отдельные матчи смотрели 6% респондентов, а 14% не смотрели матчи, но узнавали результаты игр из новостей в СМИ и интернете. Тем не менее большинство наших сограждан (76%) не знали о проведении матчей КХЛ. Более свежих данных не нашёл, но думаю реальные (не Ротенберговские) цифры будут меньше. ЗЫ соглашусь с комментариями, что в целом хороший охват аудитории, особенно в Канаде. В США то понятно, рулят бейсбол, баскетбол, американский футбол.
Кто нибудь знает, у нас можно где нибудь смотреть бейсбол с русским коментатором?
0
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0
Ответ Дмитрий Пасечник
Кто нибудь знает, у нас можно где нибудь смотреть бейсбол с русским коментатором?
с переводом не встречал, в ВК видел MLB без перевода
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