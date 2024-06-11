7,1 млн зрителей – аудитория 1-го матча финала «Флориды» и «Эдмонтона» в Северной Америке. Рост на 43% по сравнению с прошлым сезоном

Более семи миллионов человек посмотрели первый матч финала Кубка Стэнли.

В первой игре финала « » победила « » (3:0).

Этот матч посмотрели 7,1 миллиона зрителей по всей Северной Америке, что на 43% выше, чем первый матч финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне, в котором играли «Вегас» и «Флорида».

Более того, в целом среди первых матчей финалов Кубка Стэнли этот матч стал самым просматриваемым в Северной Америке с 2019 года.

«Пантерс» ведут 2-0 в серии после того, как выиграли 4:1 во втором матче.