7,1 млн зрителей – аудитория 1-го матча финала «Флориды» и «Эдмонтона» в Северной Америке. Рост на 43% по сравнению с прошлым сезоном
Более семи миллионов человек посмотрели первый матч финала Кубка Стэнли.
В первой игре финала «Флорида» победила «Эдмонтон» (3:0).
Этот матч посмотрели 7,1 миллиона зрителей по всей Северной Америке, что на 43% выше, чем первый матч финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне, в котором играли «Вегас» и «Флорида».
Более того, в целом среди первых матчей финалов Кубка Стэнли этот матч стал самым просматриваемым в Северной Америке с 2019 года.
«Пантерс» ведут 2-0 в серии после того, как выиграли 4:1 во втором матче.
Слабаки.
А если серьезно, хоть и в 2 раза меньше рейтинг чем в НБА, но по меркам хоккея неплохо.
Население Канады сорок млн
Значит не все канадцы про хоккей😁
Или что должен был сделать Даллас - лапки кверху поднять при виде Маккиннона и Макара?..
Я не знаю что должен был делать Даллас при виде Колорадо. Это их тренер установки делает. Но серия с Эдмонтоном ... это чок самый натуральный. И меня никто не переубедит. И сейчас Эдмонтон показывает себя во всей красе, как он и должен был себя вести с самого начала.