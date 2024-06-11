7,1 млн зрителей – аудитория 1-го матча финала «Флориды» и «Эдмонтона» в Северной Америке. Рост на 43% по сравнению с прошлым сезоном

Теги болельщики Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон телевидение НХЛ Хоккей

Более семи миллионов человек посмотрели первый матч финала Кубка Стэнли.

В первой игре финала «Флорида» победила «Эдмонтон» (3:0).

Этот матч посмотрели 7,1 миллиона зрителей по всей Северной Америке, что на 43% выше, чем первый матч финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне, в котором играли «Вегас» и «Флорида».

Более того, в целом среди первых матчей финалов Кубка Стэнли этот матч стал самым просматриваемым в Северной Америке с 2019 года.

«Пантерс» ведут 2-0 в серии после того, как выиграли 4:1 во втором матче.

8 комментариев
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Суперсерию Россия-25 - Беларусь смотрели 300 млн.
Слабаки.
А если серьезно, хоть и в 2 раза меньше рейтинг чем в НБА, но по меркам хоккея неплохо.
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Ну тут понятно, канадцы подтянулись смотреть.
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Для НХЛ коммерчески очень выгодно, чтобы до финала доходила канадская команда, желательно Эдмонтон или Торонто. В принципе они наконец-то доросли до того уровня, когда могут выйти в финал.
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Ответ Антон Кривоногов
Чет мало Население Канады сорок млн Значит не все канадцы про хоккей😁
Не все канадцы болеют за Эдмонтон
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Чет мало
Население Канады сорок млн
Значит не все канадцы про хоккей😁
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Ответ DirtyHarry 44
Скоро оттянутся. Самый очевидный финал со времен Тампа-Монреаль. Поздравляю Пантер со свипом и Пола Мориса с финишед бизнесс. Лучший в истории: тактик, стратег, гений. (Стоило того, Даллас, чтобы у Колорадо финал отбирать?)
А Колорадо прям гарантированно прошел бы Эдмонтон в финале Запада?
Или что должен был сделать Даллас - лапки кверху поднять при виде Маккиннона и Макара?..
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
А Колорадо прям гарантированно прошел бы Эдмонтон в финале Запада? Или что должен был сделать Даллас - лапки кверху поднять при виде Маккиннона и Макара?..
Кто такой Эдмонтон? 2-4 человека работающих на стату? Они классные игроки, но не контендеры. Когда посл раз у Эдмонтана была оборона? Когда посл раз был топовый вратарь? Сам гл. тренер не скрывает, что они и так рады были в ПО хотя бы зайти, а тут в финал вылезли, потому что Даллас, видете ли ... ничего не хочу говорить.
Я не знаю что должен был делать Даллас при виде Колорадо. Это их тренер установки делает. Но серия с Эдмонтоном ... это чок самый натуральный. И меня никто не переубедит. И сейчас Эдмонтон показывает себя во всей красе, как он и должен был себя вести с самого начала.
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