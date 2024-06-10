3,1 млн зрителей – средняя телеаудитория 1-го матча финала Кубка Стэнли в США. Показатель вырос на 13% по сравнению с прошлым годом
3,1 млн зрителей – средняя телеаудитория 1-го матча «Флориды» и «Эдмонтона» в США.
В этом году трансляции финала Кубка Стэнли идут на канале ABC.
Средняя аудитория первого матча оказалась на 13% больше, чем в прошлом году, когда для первого матча серии «Вегас» – «Флорида» показатель составил 2,75 миллиона зрителей (трансляции были на каналах TNT, TBS и truTV).
При этом в 2022 году первый матч серии «Колорадо» – «Тампа» на ABC собрал 4,20 млн зрителей.
Средняя аудитория матчей плей-офф НХЛ в США в этом году составляет 1,45 миллиона зрителей. Это превышает показатель прошлого года на 26%, 2022-го – на 16%.